Graciela Cusquillo, responsable de ‘Tu Mercado’: “He aprendido muchísimo de mis clientes que además valoran que tengamos la más amplia variedad de productos del mundo y nuestras ofertas”

Facebook Twitter WhatsApp

Situada en la Avenida de Villava 14, Tu Mercado, en el barrio de la Txantrea se ha convertido gracias a su experiencia durante muchos años en el comercio de alimentación de referencia en Navarra para productos, frutas y verduras tropicales de países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Bolivia Colombia, Brasil o República Dominicana o de África

“La gente viene aquí porque encuentra el producto de su país que estaba buscando, y además descubre otros muy interesantes”. Así de claro resume su filosofía de negocio Graciela Cusquillo, responsable de ‘Tu Mercado’, el comercio de alimentación de Pamplona con la mayor variedad de productos del mundo, con cientos de referencias en frutas y verduras de países latinoamericanos, y de África. Graciela además es una luchadora nata y tiene un mérito doble, como mujer y como madre, porque a la vez que impulsaba su propio comercio ha cuidado ella sola de sus dos hijas.

Graciela, natural de Ecuador llegó a España hace 20 años y empezó como muchos de sus compatriotas, cuidando de una persona mayor. Fue hace unos 12 años cuando decidió montar su propio negocio, con una frutería como base del negocio. “Entonces era difícil conseguir productos tropicales como una papaya o mango, y yo sabía mucho de eso porqué había trabajado en fruterías en mi país”, recuerda Graciela quien añade que “por eso pensé en poner a la venta una mayor variedad de frutas tropicales ya que éramos prácticamente una de las primera tiendas en Pamplona que surtía con esas frutas porque no son fáciles de conseguir”.

“Nosotros siempre hemos tratado de surtir mucho más, porque en ‘Tu Mercado’ contamos con una variedad muy grande con productos no sólo de Ecuador sino de otros países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Colombia, República Dominicana, Brasil, etc. o de África”, explica Graciela quien recuerda que a su tienda viene “habitualmente mucha gente de pueblos de Navarra o de otras zonas del país como Zaragoza o Logroño”.“La gente de cada país lo que busca es algo típico de su tierra, pero luego comprueba que además en ‘Tu Mercado’ hay más cosas de las que pensaba o productos que igual no pensaban que podían conseguirse”, asegura.

Hace un par de años, Tu Mercado se trasladó desde el número 8 de la Avenida Villava hasta su actual emplazamiento, unos metros más adelante, en el número 14, con un local mucho más grande. “No sé cómo hacía para tener allí tanta variedad en un espacio tan chiquito”, bromea Graciela que está muy agradecida a sus clientes, también gente del barrio de la Txantrea que acuden para comprar frutas y verduras habitualmente, con un tamaño y un precio excelente.









Infinidad de frutas tropicales

Cuando entras en Tu Mercado las frutas tropicales destacan por su variedad, color y tamaño. Muchas de estas frutas se venden por cajas, sobre todo los fines de semana y festivos, como explica Graciela. En la sección de frutería, se pueden encontrar productos tan exóticos y especiales como el “manguito de chupar; el zapote; la guanabana; la pitaya; el tamarindo; guayaba; el lulo; tomate de árbol; papaya; la granadilla; o el maracuyá”, entre otras.

Graciela insiste en que siempre están en contacto con sus clientes “ para poder tener alguna cosa más” o para pedidos un poco más especiales, y recuerda que además de la infinidad de fruta tropical fresca cuentan con una gama más amplia congelada. Graciela explica que con los años ha aprendido de todos los clientes de cada país “por ejemplo a la papaya los dominicanos le llaman lechoza y yo no lo sabía”, dice.







Otro producto que sorprende mucho son las pencas de Aloe Vera que pueden usarse para extraer la pulpa y hacer batidos o mezclados con lizana o cola de caballo, ya que además en Tu Mercado hay plantas medicinales de latinoamérica e infinidad de hierbas aromática, mates o cafés.

Quesos, encurtidos, conservas, salazones o cervezas

Igualmente Tu Mercado cuenta con una gama muy amplia de quesos latinos, normalmente elaborados con leche de vaca y muy suaves, o embutidos de países como Colombia, Brasil o de República Dominicana. De este mismo país pueden encontrarse salazones como el “arenque seco”.

A granel también se venden legumbres y algunos frutos secos como los cacahuetes crudos, con los que se puede hacer crema o tostar para consumirlo calientes; patata deshidratada de Bolivia; mojochinche (un melocotón deshidratado); patata deshidratada blanca; algunos tipos frijoles y mucha variedad de arroces del mundo envasados y en salsas para acompañar platos.

También cuentan con latas de conserva, frijoles en lata de muchos sabores y colores, encurtidos o salsas de todo tipo, snacks, nachos y snack de plátanos. Venden harinas de trigo y de maíz, azúcar de caña y panela en trozo, o preparados y productos de repostería. En Tu Mercado puedes encontrar jabones, colonias e incluso velas aromáticas.

En Tu Mercado existe una gran variedad de cervezas de muchos países latinoamericanos y marcas nacionales; así como refrescos y zumos, maltas, galletas o licores. Además siempre tienen nuevas ofertas, y los fines de semana cuentan con un mayor surtido como bollería especial, frutas especiales, etc. Realizan igualmente envíos de dinero a otros países.

Muy activos en redes sociales, como explica Graciela realizan sorteos y detalles con sus clientes en fechas especiales como Semana Santa, Navidades, o el Día de la Madre.

Tu Mercado está situado en la Avenida de Villava número 14. Su horario es, de lunes a viernes, de 9 a 14.30 por la mañana, y 17.30 a 20 horas, por las tardes. Los sábados, domingos y festivos, de 9 a 20.30, no cierran al mediodía y cuentan con un surtido aún mayor de productos. Para encargos y consultas puedes llamar al 657257180. Puedes ver sus novedades y promociones en sus canales de Facebook e Instagram.