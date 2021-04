Gran victoria de Osasuna que da un paso de gigante hacia la salvación (2-0)

Facebook Twitter WhatsApp

Los de Jagoba Arrasate vencieron con autoridad al Elche en un magnífico partido

Crónica por Osasuna.es

El Club Atlético Osasuna sumó tres puntos que casi certifican la salvación de los rojillos en LaLiga Santander. Un gol de Kike Barja en el primer tiempo y un autogol en el segundo acto tras una demostración de garra de Darko dieron la victoria a los navarros, que se sitúan con once puntos sobre los puestos de descenso cuando restan siete jornadas para la conclusión de la temporada. De este modo, el conjunto navarro se acerca mucho a la consecución del objetivo de la permanencia tras pasar momentos muy duros en la recta final del 2020 y resurgir en una excepcional segunda vuelta.

En los primeros compases del choque, el Elche se acercó con peligro a la meta de Sergio Herrera, aunque la zaga y el meta rojillo estuvieron acertados en sus labores. Poco a poco, el juego de Osasuna fue a más y los de Jagoba Arrasate comenzaron a generar situaciones de gol. Con el paso de los minutos, los de El Sadar impusieron su dominio y con ello llegaron las ocasiones más claras. Moncayola gozó de dos disparos desde la frontal del área. El primero se fue por encima del larguero y el segundo lo mandó a saque de esquina Gazzaniga con una buena estirada. En esa misma acción de saque de esquina, el meta ilicitano volvió a emplearse a fondo para desviar un peligroso tiro de Kike Barja.

La superioridad rojilla encontró su premio en el minuto 38. Rubén García y Manu Sánchez se asociaron en el costado izquierdo. Tras un buen pase del ‘catorce’, el lateral ganó la línea de fondo, alzó la vista y mandó un pase raso a la frontal del área. Allí apareció un Kike Barja que no perdonó. Con un disparo preciso con la pierna izquierda, el de Noáin mandó el esférico al fondo de la red y puso un 1-0 que hacía justicia sobre lo visto en el verde de El Sadar. Los rojillos mantuvieron su buen juego y Rubén García estuvo a punto de anotar el segundo tanto, pero Gazzaniga lo impidió. En la última acción del primer tiempo, el Elche tuvo una oportunidad para el empate con una falta en el borde del área que terminó en las manos de S. Herrera.

La fe de Darko: viva imagen de un Osasuna muy serio

Tras el paso por los vestuarios, el equipo de Jagoba Arrasate salió con una marcha más que el Elche y comenzó a asediar la meta ilicitana en busca de un 2-0 que encarrilara el triunfo. En los primeros quince minutos, los navarros dispusieron de cuatro ocasiones claras para haber aumentado la renta. Darko ganó la línea de fondo, pero su pase de la muerte para Moncayola terminó en los dominios de Gazzaniga; el disparo de Kike Barja desde la frontal del área se fue por encima del larguero; un gran contragolpe rojillo que terminó con un centro raso de Rubén García no pudo ser culminado ni por Moncayola ni por Budimir y Aridane estrelló en el palo un saque de esquina botado por Rubén García.

Pese a las ocasiones que no terminaron en gol, Osasuna no se rindió y Darko no dio un balón largo por perdido. El ‘ocho’ peleó hasta el final y venció en la pelea por el esférico al defensor. Darko condujo sobre la línea de fondo y envió un pase para Budimir que terminó en el fondo de la red después de que un defensor se lo introdujera en su propia meta. El 2-0, que a la postre sería definitivo, vino acompañado de un Osasuna que controló el esférico, apenas cedió ocasiones al Elche y que llegó al tramo final del choque imponiendo su fútbol para certificar tres puntos que le dan de manera casi definitiva la salvación. El próximo partido de los navarros será el miércoles 21 de abril a partir de las 19:00 horas ante el Valencia Club de Fútbol en El Sadar.