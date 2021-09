Guillermo Múgica destaca el papel de los derechos humanos para “el logro y mantenimiento de un mundo en paz”

Facebook Twitter WhatsApp

Chivite apela a construir “una paz en positivo” y dice a quienes reciben a terroristas que “su reivindicación es equivocada”

El fundador del Foro Gogoa, Guillermo Múgica, ha destacado el papel de los derechos humanos para “el logro y mantenimiento de un mundo en paz”. “Son el suelo básico en que puede florecer y camino imprescindible para lograrla”, ha remarcado.

Múgica ha recibido este sábado de manos de la presidenta María Chivite el premio con motivo del acto institucional por el Día Internacional de la Paz 2021, que se ha celebrado el Edificio Castel Ruiz de Tudela. Un galardón con el que se ha querido homenajear también al Foro Gogoa en el 25 aniversario de su creación.

“Hemos pretendido honestamente, dentro de nuestras posibilidades, romper los muros del pensamiento único, posibilitar el acceso al mejor pensamiento crítico, positivo y propositivo del momento en las diversas áreas de interés” y “hemos promovido que todos pudieran tener su propia palabra y expresarla en dialogo franco, respetuoso y verbalmente desarmado”, ha señalado Múgica. Una entidad cuyos integrantes, ha destacado, han “procurado impulsar y colaborar en todo aquello que pudiera contribuir a un avance en reconocimiento recíproco, humanidad y justicia”.

En el Día de la Paz, ha subrayado, “nuestras mentes y nuestros corazones están puestos ante todo en esas partes del mundo en que millones de seres sufren la devastación de las guerras o de ideologías y prácticas exclavizantes y violentas que banalizan la vida humana”. “Víctimas inocentes cuyo valor y dignidad, así como los derechos a ellos inherentes, son gravísima e impunemente quebrantados”, ha lamentado.

En este sentido, ha recordado las palabras de Gregorio Peces Barba que aseguraba que “no hay nada más universalmente violado que los derechos humanos universales”. Y ha opinado que estas declaraciones “pretendían ser y deben ser en el presente” un “recordatorio de nuestras debilidades e incoherencias” pero también “un acicate y una exigencia para un compromiso creciente” con “todo ser humano y con el medio que le envuelve, sustenta, configura su ámbito vital y del cual todos somos responsables” y, sobre todo, un “compromiso con todas las víctimas de las mil formas de violencia que han existido y hoy existen”.

El fundador del Foro Gogoa se ha preguntado si en el “afrontamiento del grito y la realidad de las víctimas no estaremos haciendo de ellas más que sujetos de derechos, objetos de discursos”. Y ha expresado su preocupación sobre “cómo convertir en actos las palabras” y que “el discurso no sea más que expresión y corolario de los actos”. No obstante, ha precisado que “las palabras también tienen su entidad real” y “son también factores sociales y políticos” y “portadoras de todo un potencial que podrá ser conservador y frenante o, por el contrario, transformador de lo dado y establecido”.

CHIVITE LLAMA A LA “TAREA COLECTIVA POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA”

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha llamado a toda la ciudadanía a la “tarea colectiva por la paz, la convivencia y el bien común”.

En su intervención, ha agradecido a Múgica “por impulsar el Foro Gogoa, por tu compromiso por una cultura de paz, tu trabajo en la creación y promoción de diferentes grupo de dialogo y encuentro, tu constante preocupación por las personas más desfavorecidas, y la labor intelectual mostrada en tus obras”. Los miembros del Foro Gogoa “fomentaron acercamientos plurales hacia la paz”, ha continuado. “Hoy podemos mirar la realidad política y social de nuestra tierra de forma diferente, porque lo logramos, porque conseguimos la paz”, ha expresado.

“Gracias a la labor de muchos y muchas en nuestra sociedad, en los que el Foro Gogoa y Guillermo son magníficos representantes, los tiempos de violencia, polarización y hegemonías que neutralizaban nuestra diversidad son cosa del pasado”, ha resaltado la presidenta, que ha valorado que “hemos sabido pasar de la sociedad de las brechas a la sociedad de los puentes, a una sociedad de gente que escucha, que tolera en el más profundo sentido del término, a los que piensan diferente”.

“Por eso estamos con las víctimas, con todas sin excepción, y como no permitimos que callaran su voz en los tiempos más oscuros, muchísimo menos vamos a consentir que otros traten de monopolizar su discurso ahora que podemos hablar de violencia en el pasado”, ha recalcado.

“La guía de la paz marca el respeto a los derecho humanos, y las víctimas de las violencias son tan plurales como el resto de la ciudadanía y es tarea de los representantes públicos hacerlas objeto de derechos y no objeto de discursos”, ha subrayado.

Chivite ha señalado que la paz “es una construcción positiva, es el equilibrio y la estabilidad entre todas las partes que componen una sociedad” y ha remarcado que “la cultura de la violencia no ha traído ni traerá nada nuevo para nuestro país”. “Cuidado con abrirle la puerta a la arbitrariedad y a la fuerza de la violencia para resolver conflictos, cuidado con legitimar violencias pasadas o luchas armadas; hay que transformar los conflictos en paz, con empatía, sin violencia y de forma creativa, en un proceso sin fin”, ha manifestado.

Por ello, ha abogado por un “dialogo entre nuestro estado actual de paz imperfecta y la paz positiva a alcanzar. Es un proceso institucional en permanente construcción, no es algo acabado y definitivo, se hace realidad en la práctica y se fortalece con el constante ejercicio de la ciudadanía”. Y ha apelado a “construir una paz en positivo”, compromiso, ha dicho, que “toma forma” en el primer Plan Estratégico de Navarra que “se basa en una reflexión colectiva sobre los derechos humanos”.

La presidenta ha apostado por “una aproximación crítica a la memoria algo más compleja que la simple condena de hechos inadmisibles, como los homenajes y recibimientos públicos a terroristas que siguen reivindicando una verdad que nunca existió y que entre todos y todas haremos que nunca exista”. Y ha manifestado que “continuaremos exigiendo a todos los que hoy se congregan en las plazas para dar la bienvenida a una persona condenada por terrorismo que reflexionen, que entiendan que su reivindicación es equivocada”.

TOQUERO: “EL TRABAJO POR LA PAZ ES MÁS NECESARIO QUE NUNCA”

Por su parte, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha asegurado que “la realidad es tozuda y en estos tiempos convulsos nos muestra que el trabajo por la paz es más necesario que nunca”.

El edil ha definido la paz como un “ejercicio solidario de empatía y convivencia, de entendimiento de las duras circunstancias del más vulnerable y de coherencia con nuestras acciones, porque desgraciadamente en nuestras sociedades no todos están en la misma condición para hacer oír su voz”; por eso, ha dicho, las administraciones deben ser “brindar esos altavoces”.

“Hay gente que trabaja arduamente por la convivencia y la paz y también que dinamita ese trabajo y sigue empeñada en ensalzar la violencia”, ha manifestado Toquero, que ha subrayado que “dentro de una misma sociedad, esa dualidad entre los que trabajan para conseguir la paz y quienes no mueven un dedo para evitar actos que la debilitan, no puede darse”. “Trabajamos por la paz o no trabajamos por la paz”, ha sentenciado.