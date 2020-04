HE Gurasoak reclama más plazas en euskera en las escuelas infantiles de Pamplona

Facebook Twitter WhatsApp

Según el colectivo, 72 lactantes y un número indeterminado de otros niveles del ciclo 0-3 serán expulsados del sistema público debido a la actual oferta. Exigen soluciones para el curso 2020-2021 adecuadas a la demanda real y proponen realizar una encuesta directa a las familias junto al impreso de prematrícula

Pamplona-Iruña, 25 de abril de 2020

Recientemente han sido publicados los resultados del estudio sociolingüístico sobre la demanda de las familias con menores de 0 a 3 años en las escuelas municipales de Pamplona. Según los datos facilitados, ésta encuesta fue realizada a 1000 familias, pero no han sido facilitados los criterios para seleccionar dichas familias. Para HE Gurasoak “resulta curioso que no tengamos constancia de la participación en la encuesta de ninguna familia de nuestro entorno”.

Desde HE gurasoak se propone que la forma más eficaz para conocer el parecer de las familias usuarias de este servicio es preguntarles a ellas directamente incluyendo un apartado específico en las hojas de prematriculación. “¿Que modelo lingüístico te gustaría que se impartiera en tu escuela infantil?“.

En la encuesta se preguntó a qué escuela infantil llevarían a sus hijos con la actual oferta de escuelas públicas. En opinión de HE gurasoak “ésta aproximación no es la más apropiada, puesto que a la hora de elegir a dónde queremos llevar a nuestros hijos e hijas tenemos en cuenta otras cuestiones a parte de los idiomas impartidos, como puede ser la proximidad a la vivienda habitual o al trabajo de los progenitores”. Hay que recordar que con la nueva oferta solamente hay dos escuelas infantiles en euskera situadas al norte de Pamplona.

Se preguntó a las familias sobre la opción lingüística que preferirían en las escuelas infantiles. Los resultados mostraron que el 39% de las familias encuestadas estarían interesadas en un modelo lingüístico que incluyera el euskera, ya sea como idioma único, compartido con el inglés, con el castellano o modelo trilingüe euskera/castellano/inglés.

Con el nuevo programa del Ayuntamiento de Pamplona se reducirá el número de plazas en euskera desde 371 plazas (un 39,4% de la oferta) a 112 plazas (un 11,9% de la oferta). Como ejemplo cabe destacar que la oferta de plazas a jornada completa en euskera para lactantes ha bajado de 63 plazas a 20 para toda Pamplona. Según HE gurasoak, “teniendo en cuenta la lista de espera del año pasado se calcula que este año 72 lactantes quedarán fuera”.

El Ayuntamiento de Pamplona ha optado por reducir la oferta lingüística en euskera en un (70%). Llaman especialmente la atención las respuestasobtenidas en la segunda pregunta, que indican que las familias abogan por modelos lingüísticos que amplíen la oferta actual en euskera, no que la disminuyan.

HE gurasoak ha pedido reuniones con todos los grupos políticos para “reclamar el derecho de nuestras hijas e hijos a estudiar en euskera. Queremos que este derecho sea respetado igual que se respeta el de aquellas personas que no lo eligen. Ni más ni menos”.