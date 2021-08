Hosteleros navarros insisten en que un mayor horario nocturno ayudaría a evitar botellones y haría que el ocio estuviera más controlado

Facebook Twitter WhatsApp

Recuerdan que el Juevintxo dejó de hacerse por la pandemia

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería, ANAPEH ha salido al paso de informaciones que vinculan a los hosteleros como celebraciones los jueves y los botellones, señalando que con un horario ampliado de la hostelería podría minimizarse en parte dicha práctica.

ANAPEH ha querido dejar claro que “el Juevintxo no existe y por lo tanto no se promociona” y añaden que “otra cosa es que aquella iniciativa dejara como costumbre salir los jueves, pero la hostelería no puede ser responsabilizada por los botellones que se producen al cerrar los establecimientos y recalca de nuevo que con horarios más amplios estos se reducirían”.

“El problema en la actualidad es que a esa costumbre se suma el hecho de no haber toque de queda los jueves, y sí las noches del viernes y del sábado. Si a esto sumamos que los estudiantes comienzan a llegar de cara al curso que ya se acerca, el cóctel es realmente difícil de manejar. Pero en ningún caso es responsabilidad de la hostelería, que puede hacerse cargo de lo que ocurra en sus locales, pero no en las calles y plazas una vez que se cierran los establecimientos”, han insistido.

Junto a ello, consideran que “la hostelería ha venido a recalcar en muchas ocasiones que si los locales estuvieran abiertos posiblemente las escenas que se viven en la calle se minimizarían, al existir una alternativa ordenada y segura en los bares, que cumplen con todas las normas de seguridad y son los primeros interesados en mantener un ocio controlado”. “Los botellones llevan a brotes, los brotes a nuevas olas y las nuevas olas a cierres de nuestros negocios y mayores restricciones, lo que afecta a la hostelería, duramente castigada durante estos largos 15 meses de pandemia”, han lamentado.

Los hosteleros recalcan que “un mayor horario en hostelería reduciría los botellones y haría que el ocio estuviera más controlado” y añaden que “el mayor peligro, de hecho, es que estamos propiciando que una generación de jóvenes se habitúe a relacionar su ocio con grandes ingestas de alcohol en lugares públicos, sin ningún control y con todos los problemas que acompañan a esa actividad, en este momento relacionado con los contagios, pero cuando acabe la pandemia seguirán las molestias relacionadas con el ruido, la suciedad o el descontrol”.

“Una vez más queremos poner en valor que la hostelería está haciendo un esfuerzo enorme y ejemplar en el cumplimiento de las normas y somos los primeros interesados en la buena evolución de la pandemia porque en ello va nuestro trabajo, pero queremos que quede claro que nosotros somos responsables de lo que ocurre en nuestros locales, no de lo que ocurre en la calle”, han finalizado desde ANAPEH.