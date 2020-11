Hosteleros se manifiestan en Pamplona contra el cierre del sector y para reivindicar su “derecho al trabajo”

Facebook Twitter WhatsApp

Defienden que “no se puede usar a la hostelería como cabeza de turco” y piden que “abran o cierren todos”

Hosteleros navarros se han manifestado este lunes por el centro de Pamplona para protestar por el cierre del sector como medida para frenar los casos de Covid y para reivindicar su “derecho al trabajo”.

La manifestación, convocada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN) y la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH), ha partido pasadas las 17 horas desde la plaza de la Libertad encabezada por una pancarta en la que se leía ‘Rescate ya. Salvemos la hostelería’.

Tras recorrer las calles Carlos III, Espoz y Mina, Estafeta y Chapitela, la marcha ha concluido en la plaza del Castillo de Pamplona, donde se han reunido varios cientos de personas que se han sumado a la movilización.

‘Queremos trabajar’, ‘Aprended de Merkel’, ‘SOS Hostelería’ o ‘Bares sí, políticos no’ son algunos de los lemas de los carteles que han llevado los asistentes, que también han portado cacerolas, sartenes o cocteleras, que han tocado en señal de protesta.

Antes del comienzo de la marcha, en representación de los convocantes, la presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN), Ana Beriáin, ha remarcado, en declaraciones a los periodistas, que pese al cierre del sector “las cifras de contagios no han bajado”. Y ha destacado que, según las propias cifras del Ministerio de Sanidad, “ni nuestros trabajadores se han contagiado excesivamente ni nuestros clientes han tenido brotes en nuestras empresas”.

Por ello, ha reivindicado el “derecho al trabajo” del sector de la hostelería y ha afirmado que si bien entienden que desde el Gobierno foral “se quiera controlar la movilidad de las personas en la calle, abrimos todos o cerramos todos”. “Lo que no puede ser es coger de cabeza de turco a la hostelería”, ha indicado.

Según ha señalado, “no entendemos por qué seguimos cerrados”. “Lo que pedimos es que nos dejen trabajar y, en caso de que no se pueda, o todos o ninguno, pero cabezas de turco no porque no es justo”, ha reivindicado Beriáin, quien ha considerado que “no tenemos por qué pagar todo el pato nosotros”.

“No podemos pagar la fiesta nosotros solos, eso es dejarnos en los leones, dejar al sector hundido y que desaparezca”, ha lamentado la representante de los hosteleros navarros.

En este sentido, ha advertido de que “las empresas van a desaparecer, nuestros trabajadores están en ERTE y no cobran su sueldo íntegro y nuestros locales van a acabar cerrando porque llevamos acumulado todo el cierre de marzo, en verano con restricciones y ahora otra vez cerrados”.

Video por Festaro TV

NUEVA REUNIÓN CON EL GOBIERNO

Por otro lado, la presidenta de AEHN ha explicado que este martes por la mañana, a las 10 horas, los representantes de la hostelería mantendrán una nueva reunión con el Gobierno de Navarra, en la que esperan que “avancemos algo en buscar una solución” al sector y se den pasos en el plan de viabilidad que reclaman.

Asimismo, sobre la ayuda de 10 millones anunciada por el Gobierno foral para el sector, Beriáin ha incidido en que es “insuficiente”. “En un titular queda muy bien, pero ¿cuántos somos para repartir?”, ha planteado, para insistir en que con esta cantidad es “imposible llegar a final de mes”.

Según ha indicado, “los gastos fijos que tiene un bar estándar cerrado en Pamplona es de 6.000 euros al mes y un hotel entre 15.000 y 40.000 euros, por lo que por muchos que nos quiera dar 1.500 euros a cada empresa no hacemos nada”. “Es tirar un cubo de agua en la arena de la playa”, ha asegurado, para advertir de que “si no hacemos algo pronto la gastronomía de Navarra, toda la oferta turística, la inversión hecha en calidad va a quedar muy malograda”.

Europa press