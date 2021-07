Ignacio Baleztena, premio ‘Riau Riau’ de la peña Mutilzarra 2021

Facebook Twitter WhatsApp

En la primera edición el Premio “Riau Riau” Peña Mutilzarra 2019 se otorgó a la Banda de Música “La Pamplonesa”. El año pasado se suspendió este acto por la no celebración de los sanfermines a causa del “coronavirus”, pero este año esta asociación ha decidido que no había razón para no otorgarlo y hacer entrega pública del mismo al no suponer un riesgo para la salud guardando las medidas de prudencia

La Peña Mutilzarra decidió mediante votación entre sus socios galardonar con el Premio “Riau Riau” Peña Mutilzarra 2021 a título póstumo a su iniciador, Ignacio Baleztena Ascárate “Premín de Iruña” al cumplir sobradamente las condiciones por las que se entrega este premio como reconocimiento a personas o asociaciones que colaboren o hayan colaborado de manera sobresaliente al mantenimiento de las tradiciones propias de nuestras fiestas de San Fermín, o que fomenten o hayan fomentado el ambiente festivo propio de Pamplona evitando la vulgaridad y respetando el sentir de los demás o que hayan aportado algún mérito notable a las fiestas de San Fermín, la ciudad de Pamplona o a Navarra, especialmente en el aspecto festivo o cultural.

A las 18:00, hora actual del riau riau, en representación de la Peña Mutilzarra acudieron a la cita su presidenta Neus Vives y un reducido grupo de socios. Recogió el premio Javier Baleztena Abarrategui, hijo de Ignacio Baleztena Ascárate y acudieron al acto también un nieto y varios biznietos formando un emotiva foto de familia. Tras la entrega del galardón se le impuso el pañuelico de la peña a Javier Baleztena en representación de su padre.

La entrega del galardón se realizó frente a la fachada del Ayuntamiento con la pancarta chiqui de la Mutilzarra.

El acto finalizó con un riau riau simbólico desde el Ayuntamiento hasta San Lorenzo por la Calle Mayor llegando a tiempo para las solemnes vísperas, recordando que el origen del este acto es la marcha a vísperas.









Gracias a este recorrido festivo se ha vuelto a escuchar el vals de Astráin a ritmo de acordeón con un grupo de socios y pamploneses que festivamente y sin descuidar las normas de prudencia para la salud han cantado “al glorioso San Fermín”, “porque llegaron las fiestas” provocando el asombro y alegría de vecinos y cuanta gente se cruzaba, algunos de los cuales se han unido.

La Mutilzarra como ya anunció aumentará la presencia en la calle respecto al año anterior con las debidas normas de precaución. Afirman que la celebración no está reñida con la prudencia y que esta ciudad necesita alegría con el cuidado debido. Además transmite un mensaje de apoyo a la hostelería de Navarra afirmando que es la gran castigada y anima a los pamploneses, especialmente a los jóvenes, a frecuentar sus locales y terrazas porque consideran que cumplen todo lo que se les ha exigido de forma segura y así reducir los botellones o situaciones similares.