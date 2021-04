Ignacio López-Goñi, reconocido con el primer Premio de Divulgación Científica Fundación Lilly-Apadrina la Ciencia

Facebook Twitter WhatsApp

El científico Ignacio López-Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra y autor del blog ‘microBIO’, ha sido reconocido con el primer Premio de Divulgación Científica Fundación Lilly-Apadrina la Ciencia, creado por la Fundación Lilly y la asociación Apadrina la Ciencia con el fin de reconocer y apoyar la labor de los investigadores que dedican parte de su esfuerzo a la divulgación y la difusión del conocimiento científico, favoreciendo así el acercamiento de la ciencia a la sociedad.

El premiado ha sido elegido por un jurado formado por profesionales del ámbito de la ciencia, la comunicación y la divulgación. En palabras del director de la Fundación Lilly, José Antonio Sacristán, “son los propios compañeros quienes han reconocido a un referente”. Los miembros del jurado coinciden en reconocer su amplia e intensa trayectoria en la divulgación, más allá de la pandemia.

Asimismo, valoran la diversidad de los formatos en los que divulga y el hecho de haber sido pionero en redes sociales. Destacan, además de sus libros divulgativos (‘¿Funcionan las vacunas?’, ‘Virus y pandemias’, ‘Microbiota: los microbios de tu organismo’ y ‘Preparados para la próxima pandemia. Reflexiones desde la ciencia’), su participación en diferentes medios de comunicación, su blog ‘microBIO’ y su cuenta de Twitter, con cerca de 67.000 seguidores. También es el director del Museo de Ciencias Universidad de Navarra.

“Recibir este premio es un estímulo para seguir trabajando por la divulgación de la ciencia y la cultura científica, y más en este momento en el que, como toda la sociedad, uno experimenta la fatiga pandémica de llevar más de un año hablando de lo mismo”, señala López-Goñi.

En su opinión, divulgar ciencia es una muestra de responsabilidad del científico “ya que recibimos de la sociedad aquello para realizar nuestro trabajo científico y tenemos que devolverlo explicando qué hacemos, por qué y qué resultados obtenemos”, apunta, a la vez que subraya que “hoy más que nunca es necesario transmitir la importancia de la cultura científica, porque una sociedad, cuanto más culta sea desde el punto de vista científico, también será más libre y democrática”.

OBJETIVOS COMUNES

La Fundación Lilly y la asociación Apadrina la Ciencia tienen entre sus objetivos impulsar la investigación como base para el avance y la mejora de la sociedad. Ambas instituciones coinciden en que la divulgación científica es una actividad fundamental para acercar la ciencia a los ciudadanos, contribuyendo así a mejorar la cultura científica.

“Los propios investigadores, conscientes de la necesidad de dar a conocer su trabajo de una manera clara y asequible, se están implicando cada vez más en tareas divulgativas, lo que permite romper barreras entre la ciencia y el público general. Sin embargo, este trabajo muchas veces no obtiene un merecido reconocimiento”, señala Sacristán.

“Como científico, siempre he tenido la inquietud de divulgar el trabajo de investigación que realizábamos. Sin embargo, también he sentido la frustración de ver cómo esta tarea no era lo suficientemente valorada en nuestro entorno profesional”, asegura el científico en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y cofundador de Apadrina la Ciencia, Juan José Sanz Ezquerro. “Siendo conocedor del compromiso de la Fundación Lilly con la divulgación y habiendo colaborado ya con ella en varias actividades, nos propusimos crear este premio para reconocer a los científicos que dedican parte de su tiempo a comunicar la ciencia”, ha abundado.

Por ello, este nuevo galardón busca reconocer esta labor, necesaria para acercar la ciencia a la sociedad, incrementando la cultura científica de los ciudadanos. “El hecho de que los propios investigadores realicen estas actividades ayuda a desmitificar su trabajo, haciendo que cambie la imagen del científico como alguien lejano e inaccesible. Si se hace con rigor, pero de forma entretenida y con humildad, contribuye a generar confianza”, añade Sanz Ezquerro.

“Además, realizando estas tareas de divulgación los investigadores adquieren unas habilidades de comunicación que les permiten interaccionar de una forma más productiva con los distintos agentes sociales, como los educativos y políticos, lo que puede redundar en un beneficio para toda la sociedad”, ha concluido.

EP