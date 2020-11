Induráin advierte que seguirá habiendo restricciones en el puente foral y prevé una Navidad “más íntima”

Facebook Twitter WhatsApp

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha defendido que la Comunidad foral tiene que llegar a Navidad “con unas cifras de contagios de Covid-19 y de ocupación hospitalaria lo más reducidas posibles para encarar la respuesta” ante posibles nuevos contagios por la climatología invernal, junto con la llegada de la gripe, y “cierta recuperación de la actividad”. La consejera ha apuntado a que las Navidades “van a ser distintas, probablemente más íntimas”.

En ese sentido, Induráin ha señalado en una rueda de prensa que el puente foral, a finales de noviembre y principios de diciembre, “es un periodo de transición más cercano a las restricciones actuales que a la recuperación de la actividad”.

Así, aunque no hay una decisión tomada sobre la continuidad de las restricciones en vigor, ha asegurado que, de producirse una desescalada, sería “de manera muy lenta y progresiva”.

La consejera ha planteado que la Navidad, “que va a ser probablemente la primera y la última de la historia con esta pandemia, hay que vivirla de otra forma”. “No podremos vivirla igual que otros años. Hay que romper la idea de espacios seguros y sustituirla por la de actitudes y conductas seguras”, ha dicho.

En esa línea, ha afirmado que “deben ser unas Navidades diferentes, no podemos pensar en unas Navidades como las que hemos tenido otros años”. “Van a ser distintas, probablemente más íntimas, porque no podemos ni bajar la guardia ni repetir el funcionamiento que se dio en verano. Tenemos que seguir haciéndonos a esta idea, a unas navidad distintas. No podemos echar por la borda tanto esfuerzo de tantas personas a nivel individual y colectivo, no podemos tropezar dos veces en la misma piedra”, ha indicado.

Induráin ha valorado la reducción de la cifra de nuevos casos en los últimos días en Navarra, con un descenso del 40 por ciento en la última semana respecto a la anterior, pero ha afirmado que “tenemos que seguir atajando y consolidando esta tendencia, porque esta lejos de lo estándares básicos” de la Unión Europea y de España.

En este sentido, ha señalado que “si se lograra consolidar el nivel de contagios en 250 casos al día -cifra cercana a la de los últimos días- se llegaría para el 20 de noviembre a una media similar a la del Estado, que está en 524 casos, un nivel de por sí bastante alto”.

SITUACIÓN “DELICADA” EN LA UCI

La consejera ha reconocido que la situación en la UCI es “delicada”, con 69 personas ingresadas, cinco más que el día anterior. “Esta situación es delicada por el decalaje temporal que hay entre los ingresos y los contagios”, ha dicho, para apuntar que la situación en las UCI puede ser “equiparable a la de marzo y abril, ya que estamos ante pacientes de larga duración y con situaciones muy serias, de manera que las altas no se compensan con los ingresos”.

“La semana pasada hubo 24 ingresos en la UCI, cuatro menos que la anterior, pero aún así, son muchos, porque esto se traduce en estancias de 2-3 semanas”, ha apuntado.

Induráin ha afirmado que “la red hospitalaria integrada ha tenido una muy buena respuesta tanto en camas convencionales como en UCI” y ha destacado “el enorme esfuerzo de reorganización de recursos humanos y materiales”. En todo caso, ha dicho que “nos tocan aún dos semanas muy duras a nivel hospitalario”.

La directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), Marian Nuin, ha afirmado que según el informe correspondiente a la semana pasada, “la transmisión del virus en Navarra ha descendido notablemente; los ingresos hospitalarios también están descendiendo, aunque el nivel de ocupación de las UCI sigue siendo preocupante; las defunciones siguen aumentando por ser consecuencia tardía del aumento de la incidencia de la semana pasada, y las intervenciones -restricciones- parecen estar siendo efectivas y es muy importante la implicación de la ciudadanía”.

LLAMAMIENTO A LA VACUNACIÓN DE LA GRIPE

Además, Nuin ha pedido a las personas de colectivos de riesgo que todavía no se han vacunado frente a la gripe que lo hagan. Por el momento, se han vacunado 156.000 personas, un 54% más que el año pasado en las mismas fechas. No obstante, ha advertido de que en los colectivos de 60 a 64 años y de 65 a 69 años la cobertura actual es del 43,7% y del 62,6% respectivamente, cuando el objetivo fijado era del 75%. Por ello, ha animado a la ciudadanía de estos colectivos a que contacte con el centro de salud y se vacune si todavía no lo ha hecho.

La directora gerente del ISPLN también se ha referido al anuncio de que la vacuna que prepara Pfizer es efectiva al 90%, ante lo que ha señalado que el Gobierno foral no dispone de información de manera directa sino a través del Ministerio de Sanidad.

Nuin ha vaticinado que habrá criterios comunes para vacunación en todas las Autonomías y los grupos de riesgo que se determinarán para su distribución “probablemente sean muy similares a los de la gripe”. En todo caso, ha precisado que “desconocemos en qué momento llegará, qué efectividad tendrá y cuánta cantidad habrá”

EP