Induráin muestra un “optimismo moderado” por el descenso de casos y dice que se necesita “apuntalar esta situación”

Facebook Twitter WhatsApp

Por eso, ha agregado la consejera, “no nos tenemos que relajar, tenemos que tener esta satisfacción de que lo que estamos haciendo está dando resultados, pero esto tiene que seguir con este compromiso individual y colectivo de la población y sectores que dentro de la legítima reivindicación han asumido el interés social que tienen estas medidas”

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que “hay un descenso claro” de los casos de Covid-19 en la Comunidad foral en los últimos días, lo que “nos lleva a un optimismo moderado” y ha destacado que se necesita “apuntalar y consolidar esta situación”.

“Empezamos la semana pasada con una ralentización, una estabilidad y un descenso, lo cual nos lleva a un optimismo moderado. Es una satisfacción que debe ser prudente y cautelosa”, ha manifestado Induráin en declaraciones a Onda Cero.

La consejera ha valorado que en los últimos días ha bajado tanto la incidencia como la positividad en Navarra, lo que es “una buena noticia”, y, sobre los datos asistenciales ha señalado que en la hospitalización hay “contención”. En cuanto a las UCI, ha remarcado que “tenemos una situación de ocupación importante” que “va a tardar una o dos semanas en modificarse”.

En cualquier caso, ha asegurado que en este momento ningún ciudadano navarro “va a tener problema en la atención que necesite tanto a nivel hospitalario como de puestos críticos”. “No hay problema de camas, pero que no tengamos problemas no quiere decir que no tengamos una situación que es frágil, difícil y no deseable”, ha reconocido.

En este sentido, ha recordado que ya se han desprogramado algunas actividades quirúrgicas como “a nivel de verano” pero “no las urgentes” y ha afirmado que se trata de “una cuestión que queremos que se minimice lo más posible”. No obstante, ha remarcado que “lo haríamos como estamos preparados para hacerlo porque nos quedan unos cuantos meses por delante en esta pandemia que pueden ser difíciles”.

En cuanto al descenso de casos en los últimos días, Induráin ha destacado que “eso nos lleva a transmitir un mensaje de confianza en la población” y ha considerado que “las medidas duras y restrictivas que han sido seguidas por la mayor parte realmente están mereciendo la pena”.

“Esta sinergia entre los profesionales sanitarias y la población nos lleva a decir que entre todos vamos a conseguir frenar y estabilizar”, ha expuesto la consejera, para quien Navarra “para lo bueno y para lo malo ha sido pionera”. “Hemos ido por delante abriendo camino, tomamos unas medidas como el cierre perimetral, el cierre de la hostelería o acabar toda la actividad a las 21 que no se habían tomado y luego se fueron tomando en otras comunidades”, ha agregado.

En esta línea, ha advertido de que “vamos hacia el invierno, el clima va a ser más frío, va a haber más virus respiratorios y más interiores”. Y ha incidido en que “eso nos tiene que llevar a una tremenda prudencia porque ha habido otros momentos en los que hemos hablado de meseta y este virus que es imprevisible de repente ha pegado un repunte y ha subido”.

Por eso, ha agregado la consejera, “no nos tenemos que relajar, tenemos que tener esta satisfacción de que lo que estamos haciendo está dando resultados, pero esto tiene que seguir con este compromiso individual y colectivo de la población y sectores que dentro de la legítima reivindicación han asumido el interés social que tienen estas medidas”.

A este respecto, sobre la propuesta de desescada solicitada por el sector de la hostelería, Induráin ha recordado que se ha creado una mesa técnica de trabajo conjunto donde “se están trabajando estos temas”. Y ha considerado que “en este momento necesitamos apuntalar esta situación”. “Esta situación que es favorable es frágil y necesitamos que se estabilice y se consolide”, ha subrayado.

EP