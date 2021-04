Jagoba Arrasate: “El partido ante el Villarreal es una oportunidad”

Facebook Twitter WhatsApp

El técnico rojillo apuntó a la necesidad de mejorar el nivel ofensivo del equipo y mantener su solidez defensiva para competir en La Cerámica

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Villarreal Club de Fútbol. “Les respetamos, porque es un gran equipo. Están en un gran momento, además. Vienen de unas cuantas victorias y es un partido muy complicado, pero lo afrontamos como una oportunidad sabiendo que el equipo últimamente, también fuera de casa, está mostrando una buena versión, está siendo fiable, está siendo serio, difícil de batir y eso es lo que necesitamos mañana para hacer frente a un gran rival. El Villarreal es, para mí, el equipo que mejor se asocia de LaLiga. Claro que necesitamos hacerles daño para que el partido no tenga sólo una dirección. Pero el hecho de que hayamos estado bien a nivel defensivo en los últimos partidos no quiere decir que mañana volvamos a estar bien. Mañana necesitamos hacer un montón de cosas para estar bien”, explicó.

El técnico rojillo fue preguntado por la ausencia de goles en los últimos encuentros. “Cuando se habla de que falta gol es que faltan varias cosas para llegar al gol: tener más fluidez, tener más precisión, tener más confianza, tener más superioridades, tener más unos contra uno, es ocupar mejor el área, es tener mejor definición… todo eso necesitamos para estar más cerca del gol, porque es un partido en el que, para puntuar, probablemente necesitemos hacer gol”, comentó.

El técnico rojillo profundizó en el análisis: “Me parece lo más normal del mundo que la afición quiera un equipo más divertido, más alegre, más eléctrico. Yo eso lo entiendo y me parece un debate súper sano, además. Pero los que estamos dentro sabemos cómo estamos y hace unas semanas fuimos a Huesca y un punto parecía poco, y ahora no es que no sea colista, sino que está fuera del descenso. Pero somos autocríticos. Sabemos que de momento nos está dando para ser competitivos, pero que para ganar necesitamos algo más y estamos en esa búsqueda. Es verdad que nos falta eso y estamos trabajando para buscar eso. Pero no podemos descuidar lo otro y en un partido como el de mañana, menos”.

“Esto va a ser así hasta el final y tenemos que hacer nuestro camino”

Asimismo, Arrasate también se refirió a la situación clasificatoria del equipo a nueve jornadas para la conclusión del campeonato. “Nosotros tenemos claro que esto va a ser así hasta el final. Tenemos 31 puntos que no son suficientes. Ayer esa distancia era de 7, hoy es de 5 y mañana no sé de cuánto va a ser. Esto va a ser hasta el final y tenemos que hacer nuestro propio camino. Mañana tenemos una oportunidad para aumentar los guarismos”, afirmó.