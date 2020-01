Jagoba Arrasate: “Ha sido un partido más cerrado de lo que se suele ver en El Sadar”

Facebook Twitter WhatsApp

El técnico rojillo ha remarcado la dificultad del encuentro y ha dado mucho valor al punto conseguido, que “acerca al equipo al objetivo de la permanencia”

Pamplona-Iruña, 18 de enero de 2020

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha dado mucho valor al empate de Osasuna frente al Valladolid en un encuentro muy complicado. “Creo que el empate es justo. Un partido cerrado, un partido difícil y con pocas ocasiones”, ha señalado el técnico. En esta misma línea, ha reconocido que el encuentro le “ha costado a Osasuna porque el Valladolid es un equipo que se organiza bien y gana duelos”. Además, ha remarcado que el de hoy “ha sido un partido más cerrado de lo que se suele ver aquí en El Sadar”.

Jagoba Arrasate también ha hablado sobre el esquema táctico del Valladolid, que ha jugado con cinco defensas. “Que el Valladolid saliera con cinco defensas era una posibilidad porque ya utilizaron esta estructura contra el Leganés la última media hora. Pero sí que ha condicionado un poco el desarrollo del partido porque no es lo mismo atacar a una línea de cuatro que a una de cinco. Al final, la línea de cinco de ellos estaba muy hundida y cuando recibíamos en banda teníamos que desbordar tanto al carril como al central y ha sido complicado. No hemos logrado crear peligro por la estructura de ellos y porque nosotros no hemos estado finos”, ha explicado.

Así, el técnico de Osasuna ha valorado positivamente el empate y la situación de su equipo en la clasificación: “Tenemos 25 puntos, seguimos haciendo camino y vamos bien. En casa un punto nunca es bueno del todo, pero tampoco es malo. Cada punto que saquemos nos acerca al objetivo y la victoria ni te cuento, y hay que volver a trabajar para volver a la senda de la victoria sabiendo que en esta categoría es muy complicado ganar”.

A continuación, el entrenador rojillo ha valorado el trabajo defensivo de Osasuna, que ha logrado dejar la portería a cero: “Ha habido algún desajuste defensivo, como en la ocasión de Sergi Guardiola que ha ido al larguero, pero en líneas generales hemos concedido bastante menos que los últimos partidos de casa y para nosotros es muy importante mantener la portería a cero”.

En este sentido, ha tenido palabras también para Iñigo Pérez, que hoy ha actuado como lateral izquierdo: “Iñigo Pérez ha estado bien. A nivel táctico no hay que corregirle nada y también nos aporta en salida de balón. Pero Pervis Estupiñán es un jugador diferente y muy importante”, ha señalado.

Por último, Jagoba Arrasate ha lamentado las lesiones de Oier y Fran Mérida. “Pido que no se nos lesione más gente. Hemos tenido el percance de Fran Mérida ayer a última hora y el Oier hoy. Más que pedir jugadores, pido que los que estemos estén sanos. Oier ha notado un pinchazo así que supongo que será algo muscular”, ha concluido.