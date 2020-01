Jagoba Arrasate: “La lesión del Chimy tiene muy mala pinta”

Facebook Twitter WhatsApp

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, se ha mostrado satisfecho por una victoria que “acerca mucho al equipo al objetivo”, pero ha lamentado la lesión del Chimy

Pamplona-Iruña, 24 de enero de 2020

El técnico del Club Atlético Osasuna se ha mostrado orgulloso por la victoria de su equipo frente al Levante por dos goles a cero: “Lo mejor, los 3 puntos que los necesitábamos y creo que lo hemos buscado, y hemos hecho más méritos que el rival para conseguirlo. En ese aspecto estoy encantado porque ahora cada victoria nos acerca muchísimo al objetivo”.

Sin embargo, el entrenador no ha escondido el sabor agridulce de la victoria por la lesión del Chimy, aunque ha declarado que “el valor de esta victoria va más allá de los tres puntos, porque cuando tienes una lesión grave de tu jugador franquicia, que el equipo se reponga y gane el partido con esa solvencia es muy importante para el estado anímico”.

El Chimy Ávila abandona el campo lesionado. Foto: José Ángel Ayerra.

Sobre el estado del delantero argentino, Jagoba Arrasate ha reconocido que “su lesión tiene muy mala pinta. El Chimy está en la camilla y los doctores son pesimistas. Hay que esperar a las pruebas para confirmar algo que ya todo el mundo da prácticamente por hecho”, ha sentenciado.

Arrasate ha valorado también el transcurso del partido, en el que el ritmo de juego ha sido bastante lento: “Nosotros queríamos darle secuencias de juego rápido, pero es verdad que con cada reanudación se perdía un montón de tiempo y era difícil que el partido tuviera continuidad. Me ha sorprendido porque es la primera vez que veo al Levante así, pero sus motivos tendrá y es lícito también. Nosotros sí que hemos buscado la portería del rival”, ha señalado el técnico.

Jagoba Arrasate ha valorado muy positivamente la actuación de los jugadores de refresco y el tramo final del partido: “Es verdad que cuando el partido parecía abocado al 0-0, esa jugada cambia y a partir de ahí hemos estado bien porque hemos buscado el segundo gol y lo hemos conseguido. Con los cambios nos hemos reactivado y el penalti del 1-0 ha hecho que ellos den un paso, y ahí sí que nos hemos manejado mucho mejor y hemos tenido nuestros mejores minutos”, ha afirmado.

Para terminar, Jagoba Arrasate también ha hablado sobre el penalti señalado a favor de Osasuna: “La acción del penalti no la he visto. No sabía a qué venía el árbitro, pero como era un córner a favor he entendido que igual había pasado algo. Es una acción que el balón ya sale de línea de fondo. Pero le han avisado y luego él lo ha revisado y lo habrá visto claro”, ha concluido el técnico.