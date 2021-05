Jagoba Arrasate: “Me ha gustado el esfuerzo del equipo”

Facebook Twitter WhatsApp

El míster agradeció la entrega de sus jugadores en los noventa minutos y que fuesen capaces de sobreponerse a dos goles en contra, incluso con la permanencia conseguida

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, compareció ante los medios en rueda de prensa tras el partido de su equipo contra el Athletic Club en San Mamés. El técnico admitió el mal comienzo del encuentro, pero alabó a sus jugadores por sobreponerse al resultado y lograr el empate: “Los primeros minutos han sido malos. Es verdad que luego nos hemos ido soltando, hemos tenido confianza y han llegado los mejores minutos. En el segundo tiempo se veía el partido, de nuevo, muy abierto. Y seguramente es porque a veces igual falta algo de concentración por parte de ambos equipos y se ha visto que [la victoria] podía caer de cualquier lado. El mérito ha sido intentarlo hasta el final, el plus de los cambios y ese punto que para nosotros es positivo”.

El técnico quiso dar su visión de la debilidad al comienzo del choque: “El partido estaba demasiado abierto. Somos un bloque bastante compacto y la sensación que teníamos hoy es que nos estaba costando: por posicionamiento, fallos de comunicación, concentración… Creo que hoy nos ha faltado más contundencia defensiva”.

Sin embargo, quiso acabar remarcando las facetas positivas con las que se quedó tras el partido: “Me ha gustado el esfuerzo del equipo. Me ha gustado que con balón hemos hecho cosas que normalmente no hacíamos. Y luego, en un ritmo alto, creo que nos hemos manejado bastante bien, aunque ha sido un partido de ida y vuelta. Con los cambios hemos acabado de una forma ofensiva. Los goles han sido fruto de llegar bien por fuera. Me llevo cosas positivas, también el tema mental de no rendirnos hasta el final, por mucho que ya teníamos la permanencia en la mano”.