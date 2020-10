Jagoba Arrasate: “Tenemos que acercarnos a nuestra mejor versión para poder competir con el Atlético de Madrid”

Facebook Twitter WhatsApp

El técnico rojillo ha comparecido en rueda de prensa en la previa del choque ante el Atlético de Madrid

Esta mañana, Jagoba Arrasate ha comparecido en rueda de prensa para analizar el choque que mañana a partir de las 18:30 horas disputarán Osasuna y Atlético de Madrid en El Sadar. “Es verdad que es un equipo muy completo, que no ha perdido en LaLiga, es el único equipo, solo ha recibido un gol y es un equipo completo que compite muy bien, que lleva tiempo con el mismo entrenador y que tiene una base sólida que además este año tiene más gol si cabe. Es verdad que el año pasado en los dos partidos que jugamos contra ellos tuvimos momentos en los que nos sentimos lejos de ellos. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a nuestra mejor versión para estar más cerca de ellos para poder competir y para estar en disposición de sacar un buen resultado”, ha comentado Jagoba Arrasate en su intervención.

Además, respecto a cómo llegan los suyos al duelo, ha expresado: “Es verdad que llevamos dos victorias en casa donde el equipo defensivamente ha sido solvente. Mañana la exigencia va a ser diferente, nos tendremos que aplicar más en el aspecto defensivo y también es verdad que en ataque tenemos que hacer más cosas para tener opciones de ganar al Atlético de Madrid”. “Los tres últimos partidos dicen que hemos mejorado. No por no encajar, sino porque hemos concedido muy poco, esa es una de las claves para mañana. Aunque entiendo que la exigencia de mañana va a ser diferente a los últimos partidos que hemos tenido porque es un rival que genera más. El punto de partida debe ser que el trabajo defensivo creo que estamos en buen momento y tenemos que seguir por ese camino, sabiendo que no es fácil para el partido de mañana y para ganar en ataque tenemos que hacer más de lo que hemos hecho”, ha agregado.

Budimir ha entrado en la convocatoria

En la rueda de prensa, Jagoba Arrasate ha hablado sobre Budimir, que ha completado esta mañana su primer entrenamiento con el grupo después de haber superado todas las pruebas médicas relacionadas con su positivo en COVID y ha comentado: “Él ha estado entrenando al margen todos los días. A nivel físico está bien porque ya jugó con su selección y es verdad que es la primera sesión que hace por el grupo, pero como está bien físicamente lo hemos metido en la convocatoria y es una opción más que tenemos para mañana”. “Pero la mejora ofensiva, más allá de aspectos individuales o de lo que nos pueda dar Budimir, tiene que venir desde lo colectivo. No cabe duda que ha venido a ser un jugador importante y estamos contentos de poder contar con él”, ha añadido.

Oier, a un partido de los 300

El técnico de Osasuna también ha hablado sobre Oier, que si mañana participa en el choque cumplirá los 300 partidos con la elástica rojilla. “Hay que felicitarle porque 300 partidos no es nada fácil. Además, no ha tenido un camino de rosas. Tuvo que salir cedido a Vigo, ha jugado en un montón de posiciones y creo que es un día para felicitarle porque, más allá de su rendimiento, que ha jugado prácticamente con todos los entrenadores, va más allá. Creo que el compromiso y el sentimiento que tiene hacia estos colores va más allá. Cumplir 300 es muy complicado y es un día para felicitarle y a ver si puede celebrarlo con una victoria, que seguro que el sabor es todavía mejor”, ha dicho Jagoba Arrasate.