Javi Martínez: “La de ayer fue una tarde mágica para mí”

El canterano marcó ante el Valencia C. F. su primer gol en LaLiga Santander

Javi Martínez ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en la sala de prensa de Tajonar después de haber logrado ayer su primer gol en LaLiga Santander. El soriano contribuyó de esa forma a la victoria de Osasuna frente al Valencia C. F. en El Sadar por 3-1 “Estoy muy contento porque al final fue una tarde mágica para mí y para toda Soria, espero”, respondió el futbolista rojillo a las preguntas de la prensa soriana presente en la rueda de prensa. “He recibido muchos mensajes, aunque no he estado pendiente de todo porque no he tenido mucho tiempo, ayer acabó el partido tarde y hoy hemos venido a entrenar pronto, pero mi familia sí me ha trasmitido la cercanía que ha habido por mi debut como titular. En Soria somos menos gente que aquí en Navarra y somos menos los futbolistas que llegamos, y por eso es algo menos habitual para los vecinos”, ha afirmado. “Para mí debutar como titular en el estadio del club que me lo ha dado todo, mi primer gol como jugador de Primera División, ganar el partido… Con el permiso de todos los aficionados que no nos pudieron acompañar, para mí fue un escenario inmejorable el de ayer”.

El soriano echó de menos a los aficionados en un día tan especial. “Cuando de pequeño me imagino el debut como titular en el equipo que me lo ha dado todo me lo imagino con el estadio a rebosar, siendo una caldera como ha sido siempre, y tengo esa espinita clavada de no haber podido disfrutar con la gente”, ha dicho. “Calleri me dijo que se alegraba por mí y le di las gracias. Yo no era consciente pero me salió de corazón darle las gracias porque ha sido el pase de mi primer gol en Primera División y es algo que no voy a olvidar”.

El canterano rojillo ha valorado su paso por Tajonar hasta alcanzar el primer equipo y poder vivir un momento como el de ayer. “No ha sido una irrupción muy rápida como la de otros compañeros como Monca. Yo llevo casi cuatro años entrenando con el primer equipo, yo he sido más pausado, quizá también por mi personalidad. Estoy contento de que se hayan dado así las cosas. Cuando pasa el tiempo y ves que no debutas quizá te pueden entrar las prisas, pero creo que he sabido llevarlo y me ha beneficiado porque cuando he entrado he podido entrar a competir por un puesto y ofrecer minutos de calidad”, ha asegurado. Su mensaje para los canteranos también ha sido claro. “Les diría que el río siempre sigue su cauce y no hay que fijarse en cómo ha sido la trayectoria de otros jugadores, sino que cada uno tenemos nuestras características y nuestros tiempos. A mí me ha costado cuatro años, a otros les costará menos, pero que sean como les han enseñado en casa y como nos han enseñado en Osasuna y que intenten trabajar al máximo todos los días”.

Finalmente, Javi Martínez se ha referido al momento deportivo que atraviesa el equipo después de tres victorias consecutivas en LaLiga y la permanencia prácticamente asegurada. “Al final son ya 40 puntos y hay que darles mucho mérito y el valor que tienen. El míster decidirá, porque esto es un equipo de Primera División y los minutos no se regalan. En el momento en el que alguien baje la intensidad tendrá menos minutos según lo que decida el míster”. A su juicio, el vestuario ha sido clave para superar los malos momentos de la temporada, y para ponerlo en valor ha puesto un ejemplo. “Siempre pongo un ejemplo. El día de la ida en Elche la vuelta al vestuario después del partido, que jugamos bien y nos empataron al final, estábamos muy metidos en el descenso. Llegué a casa al día siguiente y le conté a mi madre que me había impactado ver un vestuario así, porque al final en la cantera pierdes partidos y vives situaciones, pero no es la misma tensión, al final esto es fútbol profesional. Somos una familia y no hemos cambiado nada del quehacer cotidiano, hemos intenado llevar a cabo las mismas rutinas y se ha visto reflejado y gracias al trabajo de todos hemos conseguido sacarlo adelante”, ha explicado.