Javier Labairu desata la polémica tras asegurar que’ los machos Alfa’ son los que llevan los temas importantes en el grupo de Bildu

Facebook Twitter WhatsApp

El concejal se ha disculpado posteriormente tras las quejas de las ediles soberanistas

Un comentario que pretendía ser sarcástico ha llevado la polémica al salón de plenos del Ayuntamiento de Pamplona esta mañana donde se debatía una propuesta sobre la zona azul de EH Bildu, que ha sido rechazada. El protagonista, el el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu quien ha dado la bienvenida a las ediles de la coalición soberanista con un comentario, cuando menos desafortunado, sobre los ‘machos alfa’.

Así Labairu ha destacado la presencia hoy de las ediles Aranguren y Beloki, en vez de los ediles Abaurrea y Alonso que intervinieron la semana pasada y ha señalado que “hoy viendo a las señoras Aranguren y Beloki aquí presentes siento “cierta satisfacción” porque la semana pasada me quedé un poco acongojado, pensé que entraba en otra comisión al ver al señor Abaurrea y al señor Alonso aquí, y a la señora Aldaya desplazada, hasta que me di cuenta de que las cosas importantes en su partido los llevan los chicos, los ‘machos Alfa’ que dirían en Podemos, hoy lleva la batuta de este, no sé la importancia que le dan realmente”.

El comentario ha molestado a las ediles de EH Bildu quienes consideraban lo dicho por Labairu como “puro y lamentable machismo”. En palabras de la concejal Eva Aranguren, de EH Bildu “el problema es que Labairu cree que el macho alfa es mejor que lo femenino, ese es su problema”, ha criticado.

Parecidas críticas ha lanzado la edil Maider Beloki, también de EH Bildu quien dirigiéndose al edil ha considerado “vergonzoso que piense usted así, pero todavía es más vergonzoso que usted venga aquí y lo demuestre”, ha señalado.

El vídeo se puede ver en un tuit recogido por las redes sociales de EH Bildu.

🚨🚨Éste es Javier Labairu, el concejal de @navarrasuma_pna que no pagó la grúa y el de la "servilleta de Messi". Para él, titular de Seguridad Ciudadana, las mujeres de @ehbilduirunea no llevan temas importantes. PURO Y LAMENTABLE MACHISMO. Escuchen y juzguen👇#StopMachismo pic.twitter.com/NO7uIjgtav — EHBildu Iruñea (@ehbilduirunea) June 15, 2021

Finalmente, y tras las quejas, el edil ha rectificado esas palabras y se ha disculpado con las concejalas de Bildu.