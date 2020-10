Jony: “He elegido a Osasuna por muchos motivos”

Facebook Twitter WhatsApp

El nuevo jugador rojillo ha comparecido en rueda de prensa con motivo de su reciente incorporación a las filas navarras

Esta mañana, Jony ha sido presentado en rueda de prensa como nuevo jugador del Club Atlético Osasuna. El atacante, que ya debutó el pasado domingo en el encuentro ante el Levante, ha comentado: “He elegido a Osasuna por muchos motivos. Sobre todo, a nivel personal necesitaba volver a encontrar un vestuario que tenga un buen grupo humano, que eso es lo que te da el rendimiento que te hace conseguir objetivos. Y, luego, un sistema de juego en el cual yo pueda mostrar mis virtudes, mostrar lo que demostré en su día en el Alavés hace dos años y creo que el sistema de Jagoba me viene muy bien. Ahora queda demostrarlo, que esa es otra cosa. Estoy trabajando desde hace una semana con el grupo, cogiendo los conceptos que quiere el míster de mí y aprendiendo de mis compañeros de la forma que tienen de jugar para adaptarme lo mejor posible y que se vea en el campo el rendimiento que puedo dar”.

Preguntado por su debut en El Sadar y por la influencia de la afición el feudo rojillo, Jony ha expresado: “En Primera División hay ciertos equipos que tienen ciertas aficiones que suman puntos. Una de ellas es esta. Yo la he sufrido de visitante y te aseguro que es algo bonito para el jugador, aunque vengas de visitante, un ambiente como el que se vive en El Sadar. Ahora que me toca de local, es una auténtica pena no poder vivir el calor que te da la gente aquí. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, no somos los únicos que estamos en esta situación, el resto está igual. Sí que es verdad que en ciertos equipos se vive de una manera distinta el fútbol, en ciertas ciudades se vive de manera distinta y aquí es una de ellas. Aquí se respira fútbol. Encima, cómo está quedando El Sadar ahora, que es una auténtica pasada, los jugadores nos imaginamos El Sadar lleno, es otra historia completamente distinta a jugar vacío como estamos jugando”.

Braulio Vázquez: “Nos tenemos que congratular con que un futbolista tan querido por otros muchos clubes haya creído en nosotros”

Jony ha estado acompañado por Braulio Vázquez, director deportivo de la entidad, quien ha sido el encargado de presentar al nuevo jugador. “Lo único que puedo es darle las gracias públicamente, como le he dado en privado, porque después de todo lo que hablamos y de todas las llamadas posteriores que tuvo de otros clubes interesados en él, mantuviera la palabra de estar con nosotros, creyera en nuestro proyecto y al final nos tenemos que congratular con que un futbolista tan querido por muchos otros clubes haya creído en nosotros, en Jagoba, en el proyecto, en el club y también agradecer a sus compañeros de corte, a Darko, a Calleri y a Rubén que también han ayudado para que esté aquí. Lo conocéis todos a nivel deportivo, pero lo que os puedo garantizar es que a nivel personal va a cuadrar perfectamente en un vestuario que para nosotros sabéis que es muy importante el tema personal y para Jony también, y ese es uno de los motivos que le han llevado a estar aquí”, ha valorado el director deportivo antes de dar paso al extremo.