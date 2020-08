Josu Pozo (Cs): “El único motivo para renunciar a mi cargo en Barañáin es meramente laboral”

Facebook Twitter WhatsApp

El ya ex concejal de Barañain ha querido dejar clara la coordinación y buena sintonía con el resto del grupo municipal



Barañáin, 22 de agosto

El ex concejal de Navarra Suma (Cs) en Barañáin, Josu Pozo, ha querido desmentir las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación que motivaban su renuncia al cargo en el Ayuntamiento navarro con una presunta división en el grupo municipal.



Josu Pozo ha resaltado que “el único motivo para renunciar a mi cargo es estrictamente laboral. No busquen otras razones porque no las hay”. El

concejal ha explicado que “los concejales de Ciudadanos Navarra entramos

en política para trabajar por nuestros vecinos y hacer una política útil que

beneficie a todos. Nuevas responsabilidades laborales me obligarán a

estar periodos de tiempo fuera de Navarra por lo que no podría atender

bien mis funciones de concejal como mis compañeros de Ayuntamiento

y, sobre todo, los vecinos de Barañáin se merecen”.



El concejal de Navarra Suma ha querido agradecer “la confianza de la

alcaldesa de Barañaín por permitirme trabajar desde el Consistorio por el

bien de los vecinos”. Al mismo tiempo, ha puesto en valor “la coordinación y buena sintonía con el resto del grupo municipal para llevar a cabo

medidas y políticas que beneficien al conjunto de los vecinos de

Barañáin. Siguiendo en esta línea, haremos de Barañáin un mejor pueblo

que como nos lo encontramos hace algo más de un año”.



Josu Pozo ha considerado que “precisamente porque estamos haciendo las

cosas bien, algunos medios de comunicación han pretendido buscar los

motivos de mi renuncia donde no los hay y sembrar así una división

inexistente. No tienen por qué destacar la buena labor que está haciendo

este Consistorio, pero al menos que no lancen insinuaciones falsas”, ha

pedido el ya ex concejal de Navarra Suma.



Como conclusión, Josu Pozo ha deseado a sus compañeros de corporación lo

mejor, “porque será en beneficio de todos los vecinos y vecinas de

Barañáin”. Y ha querido dejar claro que “seguiré aportando a Ciudadanos

Navarra y apoyando la coalición de Navarra Suma todo lo que esté en mi

mano como siempre lo he hecho hasta ahora”.