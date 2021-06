Facebook Twitter WhatsApp

La entidad refuerza su compromiso con la entrenadora navarra con el objetivo de continuar con el crecimiento de su proyecto de fútbol femenino

Izaskun ‘Kakun’ Mainz continuará dirigiendo a Osasuna Femenino la próxima temporada. La entrenadora rojilla ha ampliado su vinculación con la entidad por una campaña más para estar al frente del primer equipo en la que será su segunda temporada dirigiendo a las ‘rojillas’. Junto a Mainz, también continuarán una temporada más los componentes de su cuerpo técnico: Mikel Nagore, segundo entrenador, Alberto Pérez de Ciriza, preparador físico, y Tommy Trigo, entrenador de porteras.

Izaskun Mainz Mendívil (19 de junio de 1985; Pamplona, Navarra) fue jugadora de S. D. Lagunak, C. D. Ardoi, C. D. Lodosa y A. D. San Juan antes de dar el salto a los banquillos. Como entrenadora fue una de las piezas clave en el proyecto del Berriozar C. F. Femenino, equipo al que entrenó durante siete temporadas, y también llegó a dirigir a la Selección Navarra Femenina sub 18.

Mainz recaló en el Club Atlético Osasuna hace dos temporadas para hacerse cargo del equipo Benjamín de la entidad, siendo la primera mujer en convertirse en primera entrenadora de un equipo masculino de la entidad rojilla. La pasada campaña, la entrenadora navarra asumía el reto de dirigir al primer equipo femenino de Osasuna con el objetivo de llevar al equipo rojillo a la élite del fútbol femenino. Tras una magnífica temporada, en la que únicamente concedió dos derrotas y firmó una racha de dieciséis partidos consecutivos sin perder, el equipo se quedó a las puertas del sueño del ascenso.

Ahora, la técnica rojilla afrontará una nueva temporada en el banquillo de Osasuna con el objetivo de continuar contribuyendo al crecimiento del proyecto.