Kakun Mainz: “Llegamos con toda la ilusión del mundo, es la semana más importante de la historia de este equipo”

La entrenadora rojilla ha comparecido en sala de prensa junto a la capitana del equipo, Mai Garde

La entrenadora de Osasuna Femenino, Kakun Mainz, y la capitana del equipo rojillo, Mai Garde, han comparecido esta tarde en una rueda de prensa telemática para analizar el encuentro del domingo ante el Racing Féminas. El conjunto navarro afronta la última jornada de la Reto Iberdrola con el ascenso a la máxima categoría en juego, aunque sin depender de sí mismo ya que el Alavés aventaja a las rojillas en un punto. La entrenadora rojilla ha sido la primera en tomar la palabra y ha destacado la ilusión con la que el equipo afronta el compromiso del domingo. “Llegamos con toda la ilusión del mundo. Al final, estamos por detrás y no tenemos nada que perder porque somos el equipo que está a expensas. Tenemos ilusión, es verdad que hace dos semanas después del partido ante el Real Oviedo parecía que habíamos dado un pasito atrás y que se nos quedaba muy lejos. Volver a reengancharnos la semana pasada nos ha dado un subidón y el equipo está en una línea ascendente. Vamos con toda la ilusión del mundo, es la semana más importante de la historia de este equipo”, ha dicho.

Kakun Mainz también ha remarcado la importancia de que su equipo sepa gestionar el ámbito emocional de cara a la última jornada. “Hemos intentado trabajar también el ámbito emocional ya que consideramos que el partido del domingo va a estar en la cabeza. El fútbol está trabajado, lo hemos trabajado durante todo el año, le hemos dado una vuelta importante al análisis del rival. Hay que estar tranquilas, sabemos que todo el mundo está con nosotras, hemos recibido mucho cariño y creo que eso también nos ha templado un poco los nervios”, ha destacado.

Por último, la entrenadora de Osasuna Femenino ha afirmado que, sea cual sea el resultado del domingo, no empañará la gran temporada que ha realizado el equipo. “Hemos hecho una temporada impresionante. El resultado del domingo no va a condicionar la gran temporada que hemos hecho. Tengo plena confianza en mis jugadoras y en lo que podemos hacer. Las veo muy seguras, tenemos mucha ambición y a ver si todo sale bien”, ha finalizado.

Mai Garde: “Estamos preparadas y no vamos a dejar de soñar hasta el último segundo”

La capitana de Osasuna Femenino, Mai Garde, también ha comparecido en rueda de prensa para analizar el último encuentro de la temporada. “Llevamos tres años consecutivos rozando lo que todas y todos queremos y a mí lo que me gusta es trasladar tranquilidad y hacer una semana lo más normal posible, entrenar como llevamos haciendo toda la temporada, que hasta ahora nos ha dado resultado y yo creo que estamos preparadas para el domingo”, ha destacado la jugadora rojilla.

“Hay que ser conscientes de que no está en nuestra mano y eso es lo que hace que tengamos que tener mucha cautela. El Alavés lleva prácticamente toda la temporada líder y dependemos de ellas, por eso creo que hay que tener los pies en el suelo. A ilusión no nos gana nadie y llevamos jugando finales desde enero. Lo que está claro es que nosotras no vamos a dejar de soñar hasta el último segundo”, ha añadido la capitana.

“Nuestra temporada ha sido una montaña rusa de emociones. Cuando empatamos en Oviedo nos vimos sentenciadas y esto es lo bonito del fútbol, que siempre te da otra oportunidad. En Madrid no lo van a tener fácil, pero nosotras tenemos que hacer nuestro trabajo”, ha concluido.