Kike Barja: “Estoy en un proceso de aprendizaje, de mejora, de crecimiento”

Facebook Twitter WhatsApp

El canterano señala que el del sábado “no fue el gol más bonito, pero sí uno de los más especiales para mí”

Kike Barja ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en la sala de prensa de Tajonar tras haber marcado el pasado fin de semana su primer gol en LaLiga Santander. “Jugar en Primera es lo que sueña todo el mundo y si lo consigues en el equipo de tu vida y sirve para sumar y conseguir un buen resultado la alegría es mayor. No fue el gol más bonito que vaya a recordar toda mi vida, pero sí uno de los más especiales porque sirvió al equipo. Tenemos que seguir sumando puntos porque eso es lo que nos va a acercar al objetivo y a jugar de nuevo en Primera División y poder ver el estadio lleno. Tenemos una motivación extra que es seguir en Primera División pero para que la afición pueda disfrutar de su equipo en la máxima categoría. Creo que es importante hacerlo por ellos”, ha explicado el de Noain.

“La victoria del otro día es muy importante porque era contra un rival directo y sabemos que en esos partidos es donde puede estar la salvación. El partido fue muy igualado y en una jugada puntual se decantó a nuestro favor. Creo que lo trabajamos muy bien y no concedimos apenas ocasiones. Creo que si alguien mereció la victoria fuimos nosotros y ahora estamos donde queremos estar, pero está claro que no nos podemos relajar, sino que tenemos que seguir y este fin de semana tenemos una oportunidad muy bonita ante un gran equipo” ha continuado. “Creo que estoy en un proceso de aprendizaje, de mejora, de crecimiento,. Tengo 23 años y me queda muchísimo camino por delante. Con el tiempo voy mejorando y entendiendo mejor el juego, decidiendo mejor y aportando poco a poco más y en ese sentido estoy contento porque veo que estoy creciendo y madurando como jugador, y eso me da energía para seguir. Estoy contento. Llevar tantos partidos con 23 años era algo que ni me imaginaba, pero lo importante es estar día a día preparado, cuidarme, estar físicamente bien, descansar y así seguro que iré creciendo. Estoy en una situación privilegiada porque estoy en una situación que todos los niños sueñan, lo estoy consiguiendo y quiero seguir”, ha explicado.

“Espero al mejor Barça porque si empezamos a pensar en que han tenido una mala racha o que tienen temas extradeportivos y que por eso van a dar menos nivel estaríamos cometiendo el primer error. Nos tenemos que mentalizar de que viene el mejor Barça posible y tenemos que concentrarnos en frenarles y en intentar hacerles daño en todo lo que podamos. Así estaremos más cerca. Si empezamos a pensar en otras cosas lo normal es que un equipo como estos te gane bien”, ha asegurado.

Por último, Barja se ha referido también a los momentos en los que los resultados no acompañaban al equipo. “Son semanas que se pasan muy mal porque ves cómo entrena el equipo y cómo compite y ves que no llega la recompensa. Eran semanas duras y complicadas y le das vueltas a la cabeza y piensas en mil historias, y cuando las cosas van mal todos somos los más listos y sabemos qué hay que hacer para darle la vuelta, pero al final es el trabajo y el esfuerzo diario del equipo y ese creer es lo que nos ha dado de comer. Con esa noticia de Braulio diciendo que Jagoba iba a ser el capitán del barco hasta el final eso nos dio una gran confianza porque sabíamos que íbamos todos hasta el final y era importante tener esa referencia y saber que vamos todos juntos hasta el final. Piensas que o nos remangamos y damos todos un poquito más y seguro que así lo conseguimos. Esa ha sido la clave, estar todos juntos, creer en el compañero, en el míster. El día del Levante se vio a todo el banquillo celebrando la victoria de forma especial y ese es el resumen del equipo, somos una piña y con esa unión, si la mantenemos hasta el final, vamos a estar más cerca de cosneguirlo”, ha explicado.