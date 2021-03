Koldo Martínez lleva al Senado una moción para exigir que se clarifiquen las circunstancias de la muerte de Mikel Zabalza

Facebook Twitter WhatsApp

“Quienes no voten a favor de esta moción estarán dando la espalda a la justicia democrática”, ha dicho el senador navarro

El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai), ha trasladado al Senado la moción presentada en el Parlamento de Navarra exigiendo clarificar las circunstancias de la muerte de Mikel Zabalza.

Koldo Martínez ha iniciado su intervención leyendo la transcripción íntegra de la conversación entre el oficial de la Guardia Civil de Intxaurrondo Gómez Nieto y el coronel de los servicios secretos Juan Alberto Perote, “en la que se reconoce que el joven de Orbaizeta murió torturado en el cuartel donostiarra”.

“Quienes no voten a favor de esta moción estarán dando la espalda a la justicia democrática, como hizo el juez que, en 1995, cuando se reabrió el caso tras conocerse el contenido de la conversación entre Perote y Gómez Nieto decidió creer a éste, que negó la conversación, y hacer oídos sordos y abandonarla en el cajón de los objetos perdidos”, ha manifestado en su intervención, según recoge Geroa Bai en un comunicado.

“Una gran parte de la sociedad navarra y vasca nunca hemos creído la versión oficial que sostiene que Mikel Zabalza se tiró al río Bidasoa con las esposas puestas cuando iba a señalar la existencia de un zulo a los tres miembros de la Guardia Civil que le vigilaban y falleció ahogado. Mikel no sabía nadar. Y el supuesto zulo nunca se ha encontrado”, ha remarcado.

“Quienes no voten a favor de esta moción estarán -nuevamente- ahogando la democracia con una bolsa de plástico”, ha recalcado el senador navarro. “Movilizar o no a la fiscalía para que pida reanudar el caso a la vista de estos audios es una decisión política para el presidente del Gobierno y para su vicepresidenta primera. Aunque parece que no lo es para el ministro del Interior”, ha criticado.

Koldo Martínez ha asegurado que “muchas personas saben qué le ocurrió a Mikel Zabalza en aquel bloque de viviendas en desuso del cuartel de Intxaurrondo donde le provocaron la muerte”. En este sentido, ha afirmado que, entre otros, “lo saben los responsables del CESID, que tenían infiltrados en Intxaurrondo; lo saben los responsables políticos del Gobierno de Felipe González que recibían a diario los informes del CESID; lo sabe el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, de quien dependía el Centro Superior de Información de la Defensa”.

El senador autonómico de Navarra ha reclamado al Gobierno de España la desclasificación de documentos sobre el caso “porque Mikel se les fue de las manos a sus torturadores, pero no se nos puede ir de las manos la verdad de lo que ocurrió aquel día en el que un joven navarro, de Orbaizeta, fue detenido sin ningún motivo y acabó muerto, ahogado en la más cruel de las mentiras y en la mayor operación de ocultación en la que han colaborado los poderes públicos del Estado”.

“La verdad sobre la muerte de Mikel saldrá a la luz”, ha resaltado Martínez, que ha subrayado que “el Gobierno de Pedro Sánchez tiene ahora la oportunidad de contribuir a demostrar una certeza moral”.

EP