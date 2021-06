Koldo Martínez solicita la creación de un registro voluntario de víctimas de pederastia

Facebook Twitter WhatsApp

El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai), ha presentado en el Senado una propuesta para crear un registro voluntario de personas que padecieron abusos sexuales en su infancia.

“Buscamos con ello dar mayor visibilidad a esta lacra y que se conozca la dimensión real y el verdadero alcance de esta práctica, consentida o, incluso, amparada en algunos casos por la Iglesia”, ha señalado Koldo Martínez.

El senador navarro ha afirmado que, “aunque la nueva ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia extiende hasta los 35 años la edad a que empieza a contar el plazo de prescripción de estos delitos, son muchas las víctimas que tienen ya entre 60 y 80 años que no van a poder denunciar esos abusos y para los que no va a haber justicia y, al menos, la creación de un registro voluntario y anónimo de quienes padecieron abusos les permitiría que la sociedad supiera el calvario que pasaron”.

Koldo Martínez ha explicado que esta propuesta “parte de varias víctimas navarras y confiamos en que pueda debatirse y aprobarse en el Senado”.

El senador autonómico ha afirmado que “el delito de pederastia también se produce hoy con mucha frecuencia”, aunque ha apuntado que “seguramente, la disminución evidente de sacerdotes y enseñantes religiosos ha reducido esta incidencia en el ámbito de Iglesia católica”. “Por eso hoy es más frecuente en el ámbito familiar y de las actividades deportivas, de ocio, en los grupos de acción infantil y juvenil. Y ocurre mientras los progenitores y los responsables del cuidado de las y los menores ni lo sospechan. Como ocurría también entonces”, ha asegurado

Koldo Martínez ha enmarcado su iniciativa en “la necesidad de no abandonar en el olvido a quienes sufrieron esas agresiones y que en muchos casos no han podido superar el trauma causado por ella”. “Mantener vivo el recuerdo no implica espíritu de venganza ni auto consumirse en el odio hacia quien abusó de estas personas. Es un camino hacia la justicia de reparación, un cauce en el que poder declarar sin vergüenza lo que sucedió. Les basta la comprensión, la escucha, pero les falta la verdad y el registro de víctimas les puede ayudar a sentirse más arropados y comprendidos y romper así con el silencio impuesto por la Iglesia y otras instituciones”, ha señalado el senador de Geroa Bai.

Para Koldo Martínez, la apertura de un Registro Civil voluntario de personas abusadas “impediría esconder a la opinión pública la enorme cantidad de delitos de pederastia cometidos”.

La moción registrada por el senador de Geroa Bai precisa que el registro -estatal o autonómico- debería recoger los datos de las personas que libre y voluntariamente desearan dejar su nombre y su historia. Estos datos deberían siempre utilizarse de forma anónima, excepto si hubiera consentimiento de la persona interesada en que se hicieran públicos.

Koldo Martínez ha defendido también la creación de este registor ante “la negativa de la Iglesia católica a reconocer todos los casos de pederastia producidos en el ámbito de la educación, actividades en parroquias, grupos de catequesis, ocio, órdenes religiosas y demás ámbitos en que desarrolla su acción”.

Asimismo, ha justificado la iniciativa por "la desprotección en que se encuentran las personas que sufrieron el abuso y que han quedado fuera de la protección que brinda la ley por la prescripción de los delitos a los 35 años" y por "la evidente carencia de órganos de confianza para denunciar". "Las comisiones creadas por la Conferencia Episcopal Española no les merecen la suficiente confianza a las víctimas de dichos abusos", ha asegurado.