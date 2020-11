La Asociación Aldezar critica el cambio de gestión en los servicios preventivos de infancia y adolescencia: “Se rompe la universalidad del servicio”

Facebook Twitter WhatsApp



La Asociación Aldezar ha señalado este viernes que, con el cambio de gestión de los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria, “el Ayuntamiento de Pamplona ha perdido la participación comunitaria en su sistema de protección”.

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona aprobó este jueves, con los votos a favor de Navarra Suma y PSN y la oposición de EH Bildu y Geroa Bai, la modificación de la forma de gestión del servicio de prevención de situaciones de desprotección y conflicto social en el Programa de Atención a la Infancia y Familia.

Aldezar ha señalado este viernes que, con este cambio de gestión, “se rompe la universalidad del servicio”. “Ya no podremos seguir incorporando a los grupos de tiempo libre a todo chaval y familia que lo desee, dependerá de las fuerzas. Ya no podrán ser 300 o 600 participantes/año por barrio como hasta hora”, ha dicho.

A su juicio, “se dinamita la calidad del servicio”. “Ya no podremos ser tan exquisitos en el cuidado, sobre todo de la chavalería en dificultad social”, ha indicado, para añadir que “ya no vamos a poder seguir siendo los únicos entornos diversos y seguros que tiene el Ayuntamiento”.

La asociación ha añadido que, con el cambio de modelo, “se rompe la dinamización de las redes en los barrios que hacíamos” y “se acabó el trabajo técnico conjunto que hacíamos con diferentes áreas municipales”.

Según ha expuesto Aldezar, “con solo voluntariado ya no podemos atender adecuadamente a muchas familias, ni a los colegios, ni a los servicios sociales…”. “Ojalá pudiéramos pero ya no va a ser así. Y por lo tanto lo sentirán los servicios sociales, los colegios e institutos, otras asociaciones del barrio y otras organizaciones, que verán cómo ya no podemos colaborar como antes en atender a todas las familias que nos confían, como hemos hecho durante lustros”, ha indicado.

La asociación ha añadido que el modelo aprobado “ya lo conocemos, es volver a inicios de los 90, donde las unidades de barrio aplaudían la capacidad de integración de chavales en dificultad que teníamos las asociaciones de los barrios, pero echaban de menos disponibilidad del voluntariado para hacer seguimiento personalizado de cada niña/o familia, una formación adecuada para atender educativamente situaciones problemáticas…”.

Según ha explicado, “de ahí salió la idea de que había que fortalecer a las asociaciones para que tuvieran personal técnico que apoyara su labor y fue un éxito”. “Porque no fue solo eso, sino comprobar cómo en la protección, no solo se aumentaba la capacidad de atención por tener trabajadores en los barrios, sino que las organizaciones contratantes se comprometían con la protección, en la línea de lo que marca la Convención de los derechos de la infancia, extendiendo el sistema de protección de la infancia allá donde la administración no llegaba”, ha agregado.

“Un éxito tan grande, que ha ido extendiéndose por Pamplona, y que como la técnica municipal del área de Acción Comunitaria reconoce, ha sido referencia de comprometer en la protección a la adolescencia y juventud en otros pueblos y ciudades”, ha manifestado.

