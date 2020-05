La Audiencia de Navarra avala el archivo definitivo del ‘Caso Egüés’

Facebook Twitter WhatsApp

Condena en costas al Ayuntamiento de Egüés, que en el anterior mandato de Alfonso Etxeberría decidió recurrir sucesivamente el archivo de la causa por el juzgado de Aoiz

Sarriguren, 11 de mayo de 2020

Los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia de Navarra han desestimado el recurso de apelación formulado por el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento del Valle de Egüés, liderado por Geroa Bai, contra el archivo de la causa decidida por el juzgado de Aoiz del denominado ‘Caso Egüés’. Además, la resolución, que es firme, condena al consistorio, actualmente gobernado por Navarra Suma, a abonar las costas del litigio.

Como se recordará, en esta causa fueron absueltos todos los investigados, el exalcalde de UPN, Josetxo Andía, varios ex concejales de UPN , así como representantes de la constructora Nasipa.

Precisamente en la acusación de este caso, se utilizaron documentos obtenidos de los accesos a varios ordenadores de dos ex ediles de UPN, un procedimiento que ahora ha dado la vuelta contra los acusadores, el ex alcalde de Geroa Bai Alfonso Exeberría, que están imputados por presuntos delitos de revelación de secretos y contra el honor y la intimidad de estas concejales.

Los magistrados de la Sección Segunda-dos de ellos son los jueces que analizaron la polémica primera sentencia del caso ‘La Manada’- justifican su decisión en el argumento del principio de “intervención mínima que informa el derecho penal, de forma que la sanción penal no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico”. Recuerdan además que “la jurisdicción contenciosa cuenta con sus propios mecanismos control para corregir aquellas resoluciones que no sean conformes con el ordenamiento jurídico, lo cual no implica necesariamente que se esté incurriendo un delito”.

“El principio de intervención mínima exige que el sistema penal de control social sólo pueda actuar frente a agresiones graves de los principios informadores de la actuación de la Administración , no contra meras irregularidades e ilegalidades que encuentran su mecanismo de control en el orden contencioso administrativo”.

En este caso se investigaba prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos públicos. Según el auto judicial, la principal prueba incriminatoria que sustentó la causa fue el informe sobre la gestión de las sociedades públicas del Ayuntamiento del Valle de Egües aprobado por la Cámara de Comptos, en el que “se detectan diversas irregularidades concluyendo, por las exhaustivas razones que el informe cita, que las sociedades públicas no se ajustaron a los principios de legalidad, transparencia, libre concurrencia y buena gestión que deben presidir las actuaciones de los poderes públicos”.