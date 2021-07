La Audiencia Nacional propone juzgar a Villarejo por investigar un arbitraje entre medios con el ‘Proyecto July’

Facebook Twitter WhatsApp

El comisario jubilado se enfrentará el próximo octubre a su primer juicio por la macrocausa ‘Tándem’

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo por un delito de cohecho pasivo por el ‘Proyecto July’, donde se habría encargado de investigar un proceso arbitral entre el Grupo Planeta y Kiss FM para determinar si hubo soborno para que se resolviera en contra de la empresa editorial.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha puesto fin a la instrucción de esta pieza separada 12 de la macrocausa ‘Tándem’, proponiendo juzgar a Villarejo, pero también al ex policía Antonio Giménez Raso por cohecho pasivo, así como a los responsables de Asesoría Jurídica y Seguridad del Grupo Planeta, Luis Elías Viñeta y Antonio López, respectivamente, por cohecho activo.

Esta pieza versa sobre la presunta contratación de Villarejo por parte del Grupo Planeta para investigar a uno de los tres árbitros que participó en el procedimiento de resolución del conflicto entre la empresa editorial y Kiss FM, el designado por la Cámara de Comercio de Madrid, Julio González Soria.

Según el relato que hace el juez en su auto, Villarejo pidió a Giménez Raso que le pusiera en contacto con el jefe de Seguridad alegando que podía conseguir información relevante para el Grupo Planeta en relación con dicho árbitro.

Desde ese momento se sucedieron los encuentros entre las partes para cerrar el encargo. El magistrado da cuenta de una reunión en el despacho de Villarejo en la Torre Picasso de Madrid, a la que acudieron los dos agentes y el jefe de Seguridad, y de una comida en Barcelona a la que también asistió Viñeta.

En un principio, el entonces comisario avanzó que sus servicios costarían un millón de euros, si bien posteriormente rebajó la cifra a 40.000 euros ofreciéndose a realizar solamente una investigación sobre el patrimonio del árbitro en cuestión mediante el ‘Proyecto July’.

El informe, cuyo objetivo era determinar si el árbitro había sido sobornado para fallar a favor de Kiss FM, fue entregado en un sobre cerrado por Giménez Raso al jefe de Seguridad. El Grupo Planeta acabó pagando al despacho de abogados dirigido por Villarejo esos 40.000 euros más IVA, un total de 48.400 euros.

García-Castellón ha subrayado en su auto que cuando se produjeron los hechos, entre febrero y junio de 2014, Villarejo todavía era miembro activo del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que constituirían presuntos delitos de cohecho.

A este respecto, el magistrado ha destacado que en su propuesta de servicios al Grupo Planeta el comisario resaltó que tenía “capacidad de acceso a bases de datos restringidos”.

HACIA SU TERCER JUICIO

Esta podría ser la tercera vez que Villarejo se siente en el banquillo de los acusados. Ya fue juzgado y absuelto el pasado mes de enero por el Juzgado de lo Penal Número 8 de Madrid de los delitos injurias y denuncia falsa de los que había sido acusado por el ex director del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán.

En este primer juicio, donde se enfrentaba a dos años de cárcel, se le juzgó, por un lado, por presentar una supuesta denuncia falsa en la que acusaba a Sanz Roldán de haber filtrado desde el CNI a ‘El País’ una fotografía suya que destruiría su tapadera como agente encubierto y, en segundo lugar, por afirmar en el programa ‘Salvados’ de La Sexta que el ex jefe de la Inteligencia española amenazó de muerte a la ex amiga del Rey emérito Corinna Larsen.

Villarejo tiene en su horizonte judicial un segundo juicio que está previsto que se celebre entre el 13 de octubre y el 28 de enero en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, otras tres piezas separadas de la macrocausa ‘Tándem’, donde García-Castellón indaga en los negocios turbios del ahora comisario jubilado.

En ‘Iron’, donde consta la pena más elevada, la Fiscalía Anticorrupción reclama 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros para el antiguo agente por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia. En ‘Land’, donde se han investigado presuntas labores de espionaje por la disputa en torno a la herencia del fundador de la urbanización de lujo ‘La Finca’, el Ministerio Público solicita 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros.

En cuanto a ‘Pintor’, sobre el encargo que habrían hecho al ex policía unos empresarios para extorsionar a un ex socio y al abogado de este último, el ex juez Francisco Javier de Urquía, Fiscalía pide 14 años de cárcel para Villarejo.

EP