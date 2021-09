La biotecnología de todo el mundo se reúne en BIOSPAIN 2021 para impulsar la colaboración en un año marcado por la crisis

Facebook Twitter WhatsApp

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha calificado a este sector como estratégico para la recuperación económica y con gran potencial de creación de empleo. Este evento de referencia internacional, organizado por AseBio, en coordinación con el Gobierno de Navarra, cuenta con más de 900 asistentes de 30 países y ya se han cerrado más de 2.000 reuniones one to one

Este miércoles se ha inaugurado el evento más esperado de la biotecnología española con palabras de la presidenta de Navarra, María Chivite, quien ha calificado a este sector como «estratégico en el impulso de la recuperación económica y con gran potencial de creación de empleo».

Biospain 2021 se celebra del 27 al 30 de septiembre –de forma presencial los días 29 y 30 y virtualmente todos los días– en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra-Baluarte en Pamplona-Iruña. En esta edición, tan peculiar debido a la covid-19, pero también tan importante por el protagonismo que ha tenido la biotecnología española en la pandemia, asisten más de 900 profesionales del sector de más de 550 entidades de 30 países de todo el mundo, desde América, África, Asia y hasta Europa. Más de 2.000 reuniones one-to-one se han cerrado para impulsar la innovación, la colaboración, tan crucial para el crecimiento del sector, y nuevas oportunidades de negocio.

En su intervención, la presidenta Chivite ha subrayado la apuesta de Navarra por “la salud en general y la biotecnología en particular” durante los últimos años, «apoyándose en la base empresarial y el talento surgido en la Comunidad Foral». En este sentido, ha destacado que el Gobierno de Navarra ha desarrollado una Estrategia Integral de Medicina Personalizada, «para el impulso de la medicina preventiva, la genómica, el diagnóstico avanzado y el tratamiento personalizado». A día de hoy, conforman esta industria en Navarra más de 30 empresas en el área de la biotecnología y otras 40 en otras áreas de Salud, además de cinco centros de investigación, que dan trabajo a más de 2.400 profesionales, dos universidades y dos hospitales líderes.

A su vez, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, también presente en la inauguración, ha mostrado su apoyo a las empresas biotecnológicas españolas y ha destacado los puntos fuertes de nuestra industria. “Se trata de un sector extremadamente innovador, emprendedor, transformador, con una importante colaboración público-privada y donde las mujeres tienen un papel muy relevante, siendo el 60% de las matriculadas en biotecnología. Apoyamos su industrialización y expansión internacional”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado alguno de los principales retos del sector de la biotecnología, donde la internacionalización y la financiación serán palancas claves para acelerar su dinamismo. “El sector de las ciencias de la vida y la salud será máxima prioridad para los próximos dos años dentro de nuestro Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022”, ha afirmado. Según la Secretaría de Estado de Comercio, se promoverá la atracción de inversión extranjera directa a través de ICEX-Invest in Spain y de la participación en las ferias internacionales de referencia.

Durante la inauguración, se ha incidido en el potencial que tiene el sector ‘biotech’ en España, haciendo hincapié en que nuestro país es la octava potencia mundial en producción de conocimiento científico y la quinta en las terapias avanzadas. Pero, sobre todo, se ha incidido en que su carácter estratégico reside también en su compromiso con la ciencia y la innovación, grandes palancas de crecimiento económico. “La biotecnología, más que nunca, ha traspasado fronteras actuando de una manera ágil y eficiente y no podemos olvidarnos de que Navarra cuenta con un sector de la salud que alberga a algunas de las empresas biotecnológicas españolas más atractivas y con reconocimiento internacional”, ha precisado Ana Polanco, presidenta de AseBio.

Por qué Biospain es tan importante en este año de crisis

Tras la inauguración, ha tenido lugar la Rueda de prensa con la presencia del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo; el director general de AseBio, Ion Arocena, y la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien; quienes han puesto en valor la necesidad e importancia de crear colaboraciones público-privadas sólidas y mantenidas en el tiempo.

En esta línea, Irujo ha resaltado que la innovación es un motor clave para que la Unión Europea (UE) ofrezca prosperidad a sus ciudadanos y supere los desafíos del futuro. “El progreso económico, el bienestar social y la calidad de vida de Europa dependen de su capacidad para impulsar la productividad y el crecimiento, que a su vez depende en gran medida de su capacidad para innovar”, ha aseverado.

Tras más de un año de pandemia, desde AseBio se quiere fomentar que la biotecnología sea el corazón de la estrategia de recuperación de España, para impulsar así la transición verde de nuestra economía y fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud. Un objetivo que ha sido mencionado por Arocena durante el encuentro de prensa, en el que ha aprovechado la oportunidad para recordar que reforzando el papel de la industria ‘biotech’ y con más apoyo en I+D y en las empresas ‘biotech’ españolas, se podrán afrontar los retos que están por venir. “El sector aún encuentra barreras regulatorias para el pleno desarrollo de su I+D y barreras para la colaboración en el sistema de ciencia e innovación”, ha agregado al respecto.

De hecho, en palabras de Arocena, “BIOSPAIN 2021 ayuda de manera significativa a posicionar a este sector a nivel europeo como referente, no solo en la investigación, sino también en el fomento de la transferencia de la tecnología, el emprendimiento y el desarrollo de nuevos proyectos”

Por otro lado, Irigoien ha explicado por qué Navarra ha sido elegida sede de BIOSPAIN, de nuevo, once años después, poniendo el acento en que Navarra es una referencia en salud y un sector estratégico para la región. “Este encuentro nos ayudará a ampliar nuestros conocimientos en esta materia y a tejer relaciones con actores de primer nivel a nivel nacional e internacional”, ha indicado la directora gerente de Sodena.

En concreto, Irigoien ha ofrecido algunos datos que han reforzado su mensaje como, por ejemplo, que el sector de la salud de Navarra emplea a más de 2.400 personas dentro de una investigación puntera con un índice de especialización elevado en productos farmacéuticos y biotecnología, concentrando el 17,1% de las patentes de Navarra, frente al 13,1% de las patentes en España y el 7,5% en la UE y con una extensa red de atención sanitaria pública y privada.

Palabras suscritas por Irujo, quien ha concluido diciendo que “Navarra cuenta con un ecosistema muy favorable y en progresiva consolidación, indispensable para el impulso del bioemprendimiento, aspirando a ser referente en Europa”.

Estas jornadas de referencia internacional están organizadas por la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), en coordinación con el Gobierno de Navarra, y la colaboración de Merck, ICEX España Exportación e Inversiones, la Agencia Gallega de Innovación, GAIN y CINFA.

Sobre AseBio

AseBio agrupa a 270 entidades y representamos al conjunto del sector biotecnológico español. Nuestra misión es liderar la transformación del país, posicionando la ciencia, innovación y en especial la biotecnología como motor de crecimiento económico y bienestar social. Entre nuestros socios destacan empresas, asociaciones, fundaciones, universidades, centros tecnológicos y de investigación que desarrollan sus actividades de manera directa o indirecta en relación con la biotecnología en España.

Sobre Sodena

Sodena, Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. es el instrumento financiero del Gobierno de Navarra para captar y desarrollar proyectos empresariales de valor añadido para Navarra, apoyándolos financieramente, acompañando y facilitando su ubicación y poniendo a su disposición su red de contactos, así como para coordinar el diseño e implementación de la Estrategia de Especialización Inteligente regional. Todo ello con el objetivo de contribuir al desarrollo regional y a la creación de empleo de calidad. Actualmente participa de manera directa en alrededor de 100 proyectos empresariales y en siete fondos de capital riesgo especializados. En su compromiso con la sostenibilidad, Sodena apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la agenda 2030, aplicando los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, así como los Principios de Inversión Responsable (PRI) en su operativa habitual.