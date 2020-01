La Cámara de Comptos celebra sus 40 años de restablecimiento con un acto institucional en el Parlamento Foral

Facebook Twitter WhatsApp

Unai Hualde destaca el “prestigio y la importancia” del órgano fiscalizador, también en cuanto “institución ligada históricamente a preservar la singularidad del régimen foral”

Pamplona-Iruña, 28 de enero de 2020

El Presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha destacado este martes en el Acto Institucional que, con motivo de la conmemoración del cuadragésimo aniversario del restablecimiento de la Cámara de Comptos, ha organizado el Legislativo junto al máximo órgano fiscalizador de la Comunidad Foral, la relevancia de una efemérides que es sinónimo de “agradecimiento y perseverancia, pues ha hecho falta mucha tenacidad y mucha pedagogía para, aún hoy, hacer entender al Estado la singularidad del régimen foral de Navarra”.

Unai Hualde ha tachado de “audaz y pionera” la decisión de restablecer la Cámara de Comptos en medio de la “inestabilidad política” post franquista, tras siglo y medio de inactividad a raíz del cese ordenado por el Real Decreto del 18 de marzo de 1836, luego confirmado por la Ley Paccionada de 1841. “Los infructuosos intentos de suprimir Comptos a raíz de la conquista de Navarra en 1512 por la Corona de Castilla cuajaron de la mano del centralismo imperante en España en el siglo XIX, pero la recuperación del control de los fondos públicos por parte de las nuevas instituciones forales y locales fue un hecho gracias a la norma aprobada aquel 28 de enero de 1980, más tarde sustituida por la Ley Foral reguladora de 1984”.

Así, tras poner en valor la “importancia y el prestigio” de Comptos, también en cuanto institución ligada a la “salvaguarda del autogobierno,” y de ponderar la perseverancia de Navarra a la hora de mantener la singularidad de su régimen foral, “una constante que no cesa a la vista de los últimos acontecimientos en torno al Fuero Nuevo”, el Presidente ha agradecido a los herederos del antiguo tribunal de cuentas la “guía y el asesoramiento que prestan al conjunto de las instituciones de Navarra. Vuestro examen de legalidad y eficiencia es una garantía tanto para los representantes públicos como para la ciudadanía”.

En ese contexto, instantes antes de la lectura de la resolución de concesión de la medalla de oro de la Cámara de Comptos a Luis Ordoki, Hualde se ha dirigido al homenajeado para dedicarle un reconocimiento especial en cuanto exponente de “rigor y buen trabajo. Has sido parte fundamental de Comptos desde su restablecimiento hasta tu jubilación en 2018 y yo he tenido el privilegio de coincidir contigo en diferentes momentos de mi trayectoria política. Eskarrik asko”.

Seguidamente, tras la entrega de la Medalla de Oro de la Cámara de Comptos a Luis Ordoki Urdazi, ex Secretario General de la institución durante 33 años, ha tomado la palabra Asun Olaechea, presidenta del órgano fiscalizador.

Asun Olaechea ha subrayado el “trabajo que, en clave de independencia, profesionalidad y objetividad”, jalona la exitosa trayectoria de una “institución técnica que concibe el control como un medio de mejorar la gestión pública, de arrojar luz sobre la administración del dinero común”.

“Cuarenta años después de que aquel primer Parlamento nacido de las elecciones de 1979 aprobara la norma de restablecimiento del tribunal de cuentas que, alumbrado en 1365 por el rey navarro Carlos II, el centralismo hizo desaparecer, Navarra sigue teniendo en su privativo régimen económico y fiscal uno de los pilares de la defensa de su autogobierno”, ha significado Olaechea

El reto –prosigue la presidenta de Comptos–, estriba en alimentar la “credibilidad” de una institución que, “completando el análisis de legalidad con el de eficacia y eficiencia, ha sabido adaptar sus métodos de control” a las exigencias de los nuevos tiempos. Todo ello “con el apoyo del Parlamento de Navarra, institución de referencia con la que hemos mantenido una relación estrecha y productiva”.

Olaechea ha concluido dedicando unas palabras a Luis Ordoki, “gran jurista y experto en cuentas, persona leal y alma máter de la Cámara de Comptos. Ojalá sepamos retener el orgullo y la responsabilidad que supone trabajar en la Cámara de Comptos y que Luis, con su sentido común no exento de humor, tan bien sabía transmitir. Felicidades por esta medalla tan merecida, símbolo de nuestra gratitud por tu ejemplar trayectoria profesional”.

María Chivite, Presidenta del Gobierno de Navarra, ha sido la encargada de cerrar el acto. Lo ha hecho evocando el origen de una institución que, con más de 600 años tras de sí, “ejemplifica nuestra razón de ser como Comunidad Foral. Comptos es un ejemplo de cómo nuestras competencias históricas se adecúan a los nuevos tiempos y a los nuevos retos sociales, algo a tener en cuenta, más aún en estos tiempos en los que se ponen en cuestión dichas atribuciones, al menos por parte de algunos”.

Así, tras destacar los frutos deparados por esa tarea de “control evaluativo para la mejora de los servicios públicos”, Chivite ha puesto el acento en la “historia y el presente del autogobierno de Navarra, signo de prosperidad y bienestar. Por eso, cuando queremos asumir competencias lo hacemos pensando en esos términos”, ha señalado en clara alusión a la transferencia de tráfico, así como a “nuestra larga experiencia como instituciones forales y servidores públicos, siempre desde la lealtad institucional”.

Al igual que sus predecesores, Chivite ha cerrado su intervención glosando la figura de Luis Ordoki, una persona de “alto perfil personal” que ha destacado por su “vocación de servicio público, su dedicación y su amabilidad. Me consta que se mantiene aplicado en la reflexión, en la capacidad de propuestas en torno a la mejora de los servicios públicos. Sigue manteniendo tu perfil de ciudadano activo, porque el capital que atesoras será de mucho valor para nuestra tierra”.

Luis Ordoki, por su parte, se ha confesado “sorprendido y emocionado por este reconocimiento que recibo en nombre de todos los compañeros de la Cámara, también de los que ya no están. Han sido muchos años de trabajo fino y complejo con cinco presidentes distintos. Primero con Mariano Zufía, luego con Patxi Tuñón y Luis Muñoz y más recientemente, ya en una etapa de asentamiento y divulgación, con Helio Robleda y Asun Olaechea. Destacaría como valores clave la independencia, el trabajo en equipo, el rigor profesional y la idea de servicio público, todo ello con el apoyo del Parlamento de Navarra, que ha sabido valorar y apoyarse en Comptos para realizar su trabajo. Muchas gracias a todos”.

El Acto Institucional organizado para conmemorar el cuadragésimo aniversario del restablecimiento de la Cámara de Comptos ha recabado la asistencia de unas 200 personas, entre primeras autoridades, Parlamentarios y Parlamentarias de todas las legislaturas y alcaldes y exalcaldes de distintas localidades de Navarra a lo largo de la época democrática.

El acompañamiento musical del acto, que ha comenzado a los sones del Himno de Navarra, ha corrido a cargo del dúo formado por María Jesús Abaigar, al violin, y Javier Olabarrieta, al teclado.

Entre los asistentes se encontraban los miembros de la Mesa del Parlamento Inmaculada Jurío, Vicepresidenta Primera, Juan Luis Sánchez de Muniáin, Secretario Primero y Maiorga Ramírez, Secretario Segundo; los y las portavoces Javier Esparza (Navarra Suma), Ramón Alzórriz (PSN), Uxue Barkos (Geroa Bai), Bakartxo Ruiz (EH Bildu) y Marisa de Simón (I-E); la ex Presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, el ex Presidente del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Alli, el Alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el presidente del Consejo de Navarra, Alfredo Irujo, el Delegado del Gobierno, José Luis Arasti, el Defensor del Pueblo, Javier Enériz, el Diputado Carlos García Adanero, la Diputada Isabel Pozueta, la Senadora Amelia Salanueva, los Senadores Antonio Magdaleno y Alberto Catalán, la Eurodiputada Adriana Maldonado, el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, los ex presidentes de Comptos Patxi Tuñón y Helio Robleda, el Secretario General de Comptos, José Luis Ezquerro, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio Manuel López, el Presidente de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, el Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, el Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Carlos Salgado y el Consejero del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Miguel Ángel López, el Vicepresidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Miguel Moscoso, el Presidente del TSJN, Joaquín Galve, y el Fiscal Superior del TSJN, José Antonio Sánchez, además de los alcaldes de Zizur, Jon Godán, Valle de Egüés, Amaya Larraya, Barañain, María Barroso y Burlada, Ana María Góngora.