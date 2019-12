Facebook Twitter WhatsApp

Las inscripciones se realizarán media hora antes del evento y habrá premios de 40 y 20 euros en tarjetas regalo

La Casa de la Juventud acoge unas jornadas de videojuegos los días 2 y 3 de enero dentro del programa ‘Ven a la Casa por Navidad…’ con la Asociación Navarmanga. Las jornadas, con las sagas de videojuegos más conocidas a lo largo de los años, se desarrollarán de 17 a 21 horas. Se pondrán a disposición de las personas asistentes varias consolas para disfrutar con los videojuegos de moda. Además, el 2 de enero a las 19 horas se podrá participar en el torneo de Super Smash Bros Ultimate, uno de los juegos más populares del mercado, y el 3 de enero a las 18.30 horas, se realizará el torneo de FIFA 20. Ambos torneos se jugarán en la pantalla del salón de actos.

El jueves 2 de enero de 17.15 a 21 horas estarán disponibles para el juego libre Super Smash Bros Ultimate de Nintendo Switch, Mario Kart 8 de Wiiu, Jump Force de Xbox One, Tekken Tag Tournament 2 de PS3 y Scene it?: Luces, cámara, ¡acción! de las Películas de Xbox 360. Al día siguiente se podrá repetir en el mismo horario con los mismos videojuegos a los que se unirá Fifa 20 de Xbox One.

Las inscripciones para los torneos se realizarán en la recepción de la Casa de la Juventud media hora antes del evento. Los ganadores y finalistas de cada uno de los torneos recibirán un premio de 40 euros y 20 euros, respectivamente, en tarjetas regalo. Las actividades van dirigidas a jóvenes de 14 a 30 años. En cada uno de los torneos existen 16 plazas, que se adjudicarán a partir de las 17.30 horas. La inscripción es gratuita.

El torneo de Super Smash Bros Ultimate será de uno contra uno, con dos vidas cada uno y 3 minutos por combate. Cada participante podrá elegir el personaje, escenario aleatorio y objetos. Los mandos serán los pro de Switch y Joycon. Los participantes podrán traerse su propio mando. En el caso del Torneo de FIFA 20, el torneo será de uno contra uno, partido rápido más penaltis. Los mandos para el torneo serán los propios de Xbox One.