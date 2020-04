La cifra de hospitalizados en planta por COVID-19 en Navarra se reduce en más de cien personas la última semana y se sitúa hoy en 357 pacientes

Facebook Twitter WhatsApp

892 personas se han curado y se han registrado 8 nuevos fallecimientos en el ámbito hospitalario y no hospitalario

Pamplona-Iruña, 17 de abril de 2020

La cifra de hospitalizados por COVID-19 en Navarra continúa descendiendo desde que el pasado 3 de abril se registrara el pico con 711 pacientes hospitalizados, hasta situarse en la actualidad en 460. Excluyendo los pacientes que se encuentran en la modalidad asistencial de hospitalización domiciliaria, 357 pacientes se encuentran en el hospital, 53 de los cuales están recibiendo cuidados intensivos.

Desde que ayer el Gobierno de Navarra comenzó a ofrecer la cifra de fallecidos incluyendo los producidos en el ámbito no hospitalario, se han producido 8 fallecimientos nuevos, 4 en el ámbito hospitalario y 4 en el no hospitalario. La cifra total de fallecidos por COVID-19 en Navarra se sitúa por lo tanto en 348 (no 338 como ha informado el Ministerio). De ellos, 265 han fallecido en hospitales, incluyendo los provenientes de residencias y 83 en el espacio no hospitalario.

En cuanto a positivos confirmados, se han registrado 85 nuevos casos. Supone un incremento del 1,95% respecto al total de casos acumulado hasta ayer. Desde que se iniciara la epidemia, la cifra total de contagiados en la Comunidad Foral de Navarra se sitúa en 4.433.

De ellos, un total de 1.781 han necesitado hospitalización, de los cuales 124 han requerido ingreso en UCI. Desde que se iniciara la epidemia, un total de 1.056 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, un total de 892 personas han superado la enfermedad.

Actualmente, Navarra cuenta con 3.193 casos activos de coronavirus, cifra que no tiene en cuenta las personas fallecidas ni las que han recibido el alta epidemiológica.

En relación a los casos positivos en profesionales del Sistema Sanitario Navarro (público y privado) estos alcanzan el 4,4%, es decir, 672 profesionales de un colectivo de 15.000 personas, aproximadamente.

Finalmente, en cuanto a la evolución de la epidemia por Zonas Básicas de Salud, se facilita el desglose de los datos relativos al Sistema Sanitario Público, al que faltaría incorporar los datos de los centros sanitarios privados.