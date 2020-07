La Ciudadela acoge desde hoy ‘Secuencias’, una muestra del artista Ignacio Uriarte

Facebook Twitter WhatsApp

Ignacio Uriarte presenta en el Polvorín de la Ciudadela la muestra ‘Secuencias’ un estudio geométrico de un artista que usa la oficina y los materiales comunes como fuentes de creatividad, mediante una técnica de repetición y combinación de patrones recordando el minimalismo y el arte conceptual de los años 60 y 70 del siglo pasado.

Nacido en Krefeld (Alemania) en 1972, Uriarte estudió Administración y Dirección de Empresas en Madrid y en Mannheim e inició su carrera en empresas de Alemania, México y España como Siemens, Canon, Interlub y Agilent Technologies. Paralelamente estudió artes visuales en el Centro de Artes Visuales de Guadalajara (México), donde se graduó en 2001. En el año 2003 decidió consagrarse a su carrera artística y reconvirtió su trayectoria como ‘oficinista’ a un estilo propio que él denomina ‘Arte de oficina’. Esta mañana el autor, junto con el director del Área de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Jorge Urdánoz, ha presentado esta muestra, la primera que realiza en Pamplona.

Son, negro sobre blanco, dibujos y composiciones de dibujos con vocación de escultura. El papel y la tinta pigmentada o el rotulador permanente sobre papel, trazan el espacio y le hacen adoptar formas geométricas rectángulos, círculos, espirales, rombos… dispuestos en superposiciones, secuencias, subdivisiones y reflejos. con líneas tangentes y secantes. ‘Secuencias’ se podrá visitar hasta el próximo 20 de septiembre en el Polvorín de la Ciudadela en horario de martes a viernes de 11.30 a 13.30 horas y de 18.30 a 21 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

El autor, nacido en Alemania, aunque de ascendencia navarra, ha participado en numerosas exposiciones colectivas, tanto nacionales como internaciones. Entre ellas destacan ‘Existencias’, Musac, León, (2007) o ‘Between Them: An Installation Composed Of Drawings’, Hosfelt Gallery, San Francisco, EE.UU. Asimismo, ha realizado exposiciones individuales como ‘X, Y, Z’, en el Museo ABC de Madrid (2018). Uriarte ha obtenido becas como ‘Artista residente’ en Hangar, Barcelona (2004) y la Pollock-Krasner Foundation Grant, en Estados Unidos (2020). Este mismo mes Uriarte se ha alzado con el Premio Universidad Nebrija de Adquisición en Reconocimiento a la Creación Artística 2020 con su obra Two Light Beams (Green and Blue).