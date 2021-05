La Comisión Europea concede a la Universidad de Navarra un proyecto para liderar un observatorio de medios digitales en España y Portugal

Facebook Twitter WhatsApp

Financiado con 1,47 millones de euros, IBERIFIER es uno de los ocho observatorios regionales impulsados con fondos europeos para monitorizar las amenazas de la desinformación

La Universidad de Navarra ha obtenido el respaldo de la Comisión Europea para liderar un consorcio de 23 instituciones españolas y portuguesas que crearán un observatorio para investigar los medios digitales y monitorizar las amenazas de la desinformación. Con una financiación de 1,47 millones de euros, IBERIFIER es uno de los ocho ‘hubs’ regionales que formarán parte del European Digital Media Observatory de la Comisión Europea.

El observatorio está integrado por doce universidades, cinco organizaciones de verificación y agencias de noticias, y otros seis centros de investigación multidisciplinar El equipo que liderará el consorcio desde la Universidad de Navarra lo constituyen el investigador principal (IP) del proyecto, Ramón Salaverría, junto con Ángel Arrese, Ana Azurmendi, Mª Carmen Erviti, Javier Serrano, Pilar Martínez Costa, Bienvenido León y Charo Sádaba. Este proyecto se integra en la línea estratégica de investigación de la Universidad sobre ‘Sociedad y comunicación en el entorno digital’.

El nuevo observatorio centrará sus investigaciones en cinco líneas de trabajo. En primer lugar, investigará sobre las características y tendencias del ecosistema ibérico de los medios digitales. También desarrollará tecnologías computacionales para la detección temprana de la desinformación. Además, verificará y desmentirá desinformación en el territorio ibérico, reportando a la Comisión Europea. Preparará también informes estratégicos sobre amenazas de desinformación, tanto para su conocimiento público como para las autoridades de España y Portugal. Por último, trabajará también en iniciativas de alfabetización mediática dirigidas a periodistas e informadores, jóvenes y la sociedad en su conjunto.

70 investigadores especializados

Según el catedrático de Periodismo Ramón Salaverría, la puesta en marcha de IBERIFIER “supone un hito en la investigación sobre los medios digitales, pues creará un observatorio de máximo nivel, compuesto por más de 70 investigadores, especializados en áreas como la comunicación digital, las ciencias de la computación y los datos, y el análisis estratégico”.

IBERIFIER es uno de los ocho observatorios de medios digitales y desinformación recién aprobados por la Comisión Europea. Los otros siete son el Ireland Hub, de la Dublin City University (Irlanda); EDMO BE/NL, de Stichting Nederlands Institute voor Beeld en Geluid (Holanda); Central European Digital Media Observatory (CEDMO), de Univerzita Karlova (República Checa); NORDIS – NORdic observatory for digital media and information DISorders, de Aarhus Universitet (Dinamarca), Belgium-Luxembourg Research Hub on Digital Media and Disinformation (EDMO BELUCOX), de Vrije Universiteit Brussel (Bélgica); DE FACTO Observatory of Information, de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (Francia); y el Italian Digital Media Observatory; de la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Italia).

Listado de instituciones participantes en IBERIFIER

Universidades

Universidad de Navarra (IP)

Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE

Universidad de Granada

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad de Santiago de Compostela

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Miguel Hernández de Elche

Universitat de València – Estudi General

Universidade de Aveiro

Fundación Universitaria San Pablo CEU

Universidad Rey Juan Carlos

Verificadores y agencias de noticias

Maldita.es

EFE Verifica

Verificat

Polígrafo

Lusa – Agência de Notícias de Portugal

Otros centros de investigación

Real Instituto Elcano

FECYT

Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación

Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas – Cenjor

OberCom – Observatório da Comunicação

Associação Literacia Para os Media e Jornalismo