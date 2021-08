La crisis del coronavirus ha cambiado la visión de los españoles sobre las relaciones sociales, las ideas trascendentales, la ciencia y la política

Facebook Twitter WhatsApp

Un estudio de la Universidad de Navarra, que ha encuestado a más de 1.700 personas, destaca que los cambios en las ideas trascendentales y sociales están relacionados con las preferencias políticas

Las creencias de los españoles sobre las relaciones interpersonales, las ideas trascendentales, la ciencia y la política han cambiado a causa de la crisis del Covid-19. Así lo aseguran investigadores del grupo ‘Mente-cerebro’ del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra, que han encuestado a más de 1.700 personas durante el confinamiento y en la desescalada.

En cuanto a la tolerancia al control de las autoridades, los autores detallan que la población se mostró favorable durante el confinamiento, a pesar de las medidas restrictivas. En la desescalada se vivió el fenómeno contrario: tras varias semanas de encierro, más gente consideró que las autoridades eran “excesivamente intrusivas” y que dicho control resultaba inadmisible.

Con respecto a las actitudes hacia los otros ciudadanos, se detectaron falta de confianza al inicio de la crisis y un aumento de las actitudes individualistas en la desescalada. Durante esta, los participantes valoraron la importancia de los derechos individuales por encima de las necesidades comunes. Al mismo tiempo, aumentó la aceptación de ideas como que toda persona merece ser respetada. Esto apunta a un fortalecimiento de los elementos afectivos de los sistemas de creencias, subrayan los investigadores.

Asimismo, las creencias trascendentales se fortalecieron en la desescalada. En concreto, aquellas personas que habían tenido algún familiar enfermo coincidían más con proposiciones como que existe vida más allá o que Dios escucha las plegarias.

Pie del gráfico: Evolución en la aceptación o rechazo de creencias durante la crisis del Covid-19.

Aumento de la polarización política

Los resultados sugieren que los cambios en las ideas trascendentales y sociales están directamente relacionados con las preferencias políticas. Un ejemplo tiene que ver con la creencia de que las autoridades son intrusivas. Antes de la pandemia, el 84% de los votantes de izquierdas consideraba cierta esta afirmación.

Sin embargo, según el estudio, en el inicio de la crisis y en la desescalada más de la mitad de los simpatizantes de izquierdas fueron permisivos con el Gobierno, mientras que se incrementó el número de votantes de derechas que pensaban que había demasiado control. Por otra parte, las creencias trascendentales se atenuaron en los simpatizantes de izquierdas, mientras que apenas variaron para los de derechas.

Los investigadores sostienen que la influencia política es de gran relevancia ya que, para frenar la pandemia, es necesaria una respuesta conjunta por parte de la ciudadanía y las autoridades. Concluyen que el gobierno debe conocer su influencia en la sociedad para promover comportamientos responsables.

El estudio Polarization of beliefs as a consequence of the COVID-19 pandemic: The case of Spain se ha publicado en la prestigiosa revista de acceso abierto PLOS ONE. Se enmarca en la tesis doctoral de Eduardo Camina, doctorando de la Facultad de Educación y Psicología y colaborador del Grupo ‘Mente-cerebro’ del ICS. También firman el artículo Javier Bernácer, investigador del ICS y director científico del Centro Internacional de Neurociencia y Ética (CINET) de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno; Javier García Manglano y Francisco Güell, ambos investigadores del ICS.