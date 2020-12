La curiosa respuesta de la Policía Foral a un ciudadano navarro que se disponía a saltarse el toque de queda para comprar condones

Facebook Twitter WhatsApp

La Policía Foral no lo considera causa de fuerza mayor, aunque algunos usuarios le han recordado que los preservativos son productos sanitarios y que por tanto sí podría hacerlo

Un usuario de Instagram ha realizado una “ingeniosa” pregunta a la Policía Foral acerca de si podría saltarse el toque de queda nocturno para ir a una máquina expendedora a por condones, dado que se encuentra con su pareja de hecho y no disponen de preservativos.

Policía Foral ha hecho pública la respuesta, no menos ingeniosa, visto la “picaresca” ya habitual observada en los últimos meses con el confinamiento. Así, el cuerpo considera que esta salida de su domicilio “no es causa de fuerza mayor” y le recomienda “utilizar otras técnicas para el disfrute”. En este sentido, advierte que si es sorprendido con este argumento le “augura una receta… y no precisamente de anticonceptivo”, insisten con retranca desde Policía Foral.

El usuario se limitó agradecer la información-que por cierto fue respondida horas más tarde y quizá ya a ‘toro pasado’- aunque la publicación de la respuesta por parte del cuerpo en Twitter ha generado debate y dudas acerca de si legalmente podría ser admisible esta “salida” o no.

Así por ejemplo un usuario, ha aclarado a Policía Foral que los preservativos sí que son productos sanitarios, por lo que dado que la asistencia a un establecimiento sanitario como puede ser una farmacia sí estaría permitido. Sin embargo, posiblemente esto no sería suficiente dado que las farmacias de guardia sólo admiten habitualmente la compra de productos con receta médica o sin ella por motivos urgentes, y como indica la propia Policía Foral, el no tener preservativos no parece “causa mayor”.