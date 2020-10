La dirección de Tasubinsa expresa su “malestar” por la movilización convocada por el comité y la ve “desproporcionada”

Facebook Twitter WhatsApp

Así se ha pronunciado la dirección después de que el comité, compuesto por LAB, UGT, ELA y CCOO, se haya concentrado este martes ante las oficinas generales de la compañía para reclamar un convenio “digno”

La dirección de Tasubinsa ha expresado su “malestar” por la movilización convocada este martes por el comité de empresa y ha considerado que se trata de una medida “absolutamente desproporcionada a la realidad y contexto actual”, ya que “únicamente se ha producido una reunión para la negociación del convenio”.

En un comunicado, la empresa ha afirmado que “ha mostrado, y seguirá mostrando, su ánimo y disposición de negociar”. En este sentido, ha destacado que “tras la propuesta inicial de los sindicatos en la única reunión de negociación realizada el 24 de septiembre”, presentó con fecha 29 de septiembre “una propuesta sobre la que todavía no ha obtenido respuesta”.

En referencia al planteamiento inicial de los sindicatos, la dirección de Tasubinsa ha señalado que ha contestado por escrito “a todos los puntos, incluyendo además propuestas adicionales que favorecen la situación de la plantilla en este momento de crisis sociosanitaria tan complicado, como son el establecimiento de un plus de turnicidad, complementar al 100% las bajas de IT por ser Covid-19 positivo, permiso recuperable para atender a situaciones familiares creadas por confinamientos y contagios, mejorar el plus de retén o incrementar la ayuda familiar existente para quienes tienen hijos con discapacidad”.

Además, Tasubinsa ha indicado que este año ha realizado “un gran esfuerzo, y lo sigue haciendo, para cuidar la salud de sus personas, con medidas como la mejora del complemento del ERTE por fuerza mayor del 70% al 90%, la adaptación de puestos de trabajo para el distanciamiento social, la adquisición del material necesario para la prevención del contagio del virus o la adaptación de horarios”.

