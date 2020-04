La dirección de Volkswagen Navarra plantea que el nuevo ERTE sea hasta el 5 de julio

Facebook Twitter WhatsApp

Pamplona-Iruña, 21 de abril de 2020

En la segunda reunión de la mesa negociadora del nuevo ERTE en Volkswagen Navarra, que se pretende tener preparado en la fábrica, se han dado algunos detalles del mismo, como que afectaría a toda la plantilla y “de ahí se trataría de no ir incluyendo a los que trabajen con normalidad”. La dirección ha propuesto abrirlo hasta el 5 de julio y “ver durante el periodo vacacional cómo se ha comportado el mercado y si fuese necesario ver al regreso de dicho periodo qué medidas adoptar”.

Así lo ha detallado la sección sindical de UGT en Volkswagen Navarra en un comunicado, en el que ha indicado que las causas del expediente se basan en cuestiones organizativas ya que “al objeto de asegurar la salud se elimina un turno para poder fumigar toda la fábrica y llevar a cabo la limpieza a fondo”.

También el expediente se fundamenta en cuestiones productivas y en este sentido, la dirección ha informado de que el banco de órdenes no ha disminuido pero tampoco ha recibido nuevas peticiones por lo que “en estos momentos disponemos de órdenes para cuatro semanas y las piezas para hacer esos coches que provienen del extranjero están en fabrica”.

Ha añadido que se prevé que la entrega de piezas de los proveedores españoles no se vea comprometida “al arrancar ellos la actividad también el lunes”. “A partir de ahí debemos ir viendo cómo se comporta el mercado y la apertura de los concesionarios que no será igual en Italia que en Alemania por ejemplo, dada la situación de cada país”, ha afirmado, para agregar que “en estos momentos y dada la saturación de las campas, no es posible fabricar por encima del banco de órdenes”. Por todo ello, ha señalado la dirección que “en estos momentos no se puede estimar la producción hasta final de año”.

El próximo viernes se celebrará una nueva reunión en la que se hará entrega de la memoria explicativa de este nuevo ERTE.

UGT de Volkswagen Navarra ha manifestado que “estamos dispuestos a acordar este nuevo ERTE que dé cobertura y seguridad de mantenimiento de empleo y salario a quien se vea afectado por el mismo, por lo que nuestras exigencias van a ser las mismas que hemos planteado en los expedientes anteriores”.

Además, ha indicado que han planteado a la dirección que se haga una estimación de la nómina del mes de abril para que “en caso de ser muy baja, establezcamos algún mecanismo que balancee el mes, como por ejemplo, un adelanto de alguna extra”.

AGRADECIMIENTO ASAMBLEA POR VIDEOCONFERENCIA

Por otro lado, UGT ha agradecido a los cerca de 700 trabajadores que este lunes participaron en la primera asamblea de afiliados a través de videoconferencia. “Una apuesta arriesgada e innovadora con la que quién sabe si estaremos siendo pioneros en las nuevas formas de relaciones personales las cuales se están viendo alteradas por esta desgracia que nos ha sobrevenido”, ha dicho.

Según ha continuado, “hemos superado todos los retos que se nos han puesto delante y este no va a ser menos, porque lo vamos a hacer juntos y si eso significa vernos a través de una pantalla, que así sea”. “Por nuestra parte pondremos a vuestra disposición todas las herramientas que estén en nuestra mano para que os sintáis arropados por vuestro sindicato, la UGT”, ha concluido.

INICIO DE LA ACTIVIDAD

En otro orden de cosas, la dirección ha informado y aclarado cuestiones referentes al inicio de la actividad. Así ha comentado que el turno de Fin de Semana en Chapa dará comienzo el día 3 de mayo para continuar a partir de ahí con su calendario habitual. El taller de Prensas trabajará desde la primera semana a mañana y tarde y dispondrá de un retén de personas en el turno de noche. El turno de noche será el habitual de 22 a 6 horas.

El taller de Chapa dispondrá igualmente de un retén compuesto por unas 10-15 personas en el turno de noche. Y el colectivo de Mantenimiento dispondrá de calendarios individualizados que según los talleres y sus necesidades podrán variar.

El Servicio Médico ya está ultimando la cuantificación del personal específico de riesgo que quedará exento de trabajar en esta primera fase, aunque ya tienen identificados a 154 empleados que estarían englobados en el nivel 4 por sus patologías (según lo marcado por el Ministerio) y por tanto quedan exentos, pasando a una situación de baja por contingencia profesional, ha indicado UGT.

Además de los citados, ha continuado, se ha generado un excedente de 350 trabajadores de los cuales un tercio son personas que aun pudiendo trabajar, no se les ha encontrado reubicación debido a la eliminación de un turno de trabajo y sus patologías. Todos ellos seguirán en el ERTE que está en vigor o en el que se acuerde de ser necesario.

Con respecto a los indirectos, se ha explicado que van a potenciar el teletrabajo al máximo, siendo los gerentes de cada departamento quienes hagan una estimación de posibilidades.

