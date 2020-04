La Escuela de Arte Catalina de Oscáriz lleva las clases de pintura y dibujo a su alumnado a través de internet

Facebook Twitter WhatsApp

Los docentes han elaborado tutoriales y ejercicios para que los cerca de 160 estudiantes del centro puedan seguir practicando pese al confinamiento

Pamplona-Iruña, 27 de abril de 2020

Los cerca de 160 alumnos de las Escuela de Arte Catalina de Oscáriz del Ayuntamiento de Pamplona vieron cómo se paralizaban sus clases con la declaración del Estado de Emergencia. El 13 de marzo fue su último día con clase presencial, como ocurrió en el resto de enseñanzas. Sin embargo, eso no significa que la escuela no siga operativa. El profesorado del centro se ha puesto manos a la obra para que sus alumnos puedan seguir aprendiendo pese a no acudir al centro. Con ese objetivo, han trabajado en la elaboración de una serie de tutoriales, con distintos contenidos, que suben periódicamente a la página web de la escuela en Facebook, (www.facebook.com/escuelacatalinadeoscariz/), a modo de aula online. Estos mismos tutoriales estarán disponibles, posteriormente, en la web de la escuela (www.pamplona.es/escueladearte), junto con una exposición virtual de los trabajos realizados por los alumnos.

El centro, dirigido a mayores de 16 años, oferta enseñanzas no regladas de Dibujo y Pintura, que imparte en cursos monográficos correlativos en dos niveles, 1º y 2º, además de talleres específicos para ampliar conocimientos artísticos. A través de estos tutoriales y ejercicios prácticos, buscará dar continuidad a los cursos iniciados. Las propuestas docentes se lanzarán en distintos formatos, bien como imágenes (como PDF o JPG) o como vídeos. Estos últimos tendrán una duración de entre 3 y 20 minutos, en función de la temática que se trate en cada uno de ellos, y aportarán tanto contenidos teóricos como prácticos.

Bodegones, paisajes urbanos y retos

Cada propuesta formativa online incidirá en distintas técnicas de dibujo y pintura, medios y géneros. En este sentido, se trabajará el paisaje, el bodegón y la figura humana con diferentes medios como el carbocillo, pastel, acrílico, óleo etc.

Así, por ejemplo, en uno de los vídeos creados para tal fin, se propone la realización de un “bodegón de emergencia para estados de alarma”. En esencia, se propone a los alumnos usar cualquier elemento que tenga en casa: alimentos, botes, tarros… para hacer un bodegón utilizando la técnica que más les interese, pero eso sí, recordando las leyes compositivas, y con la orientación de la docente. En otra de las iniciativas se plantea, también, la realización de un paisaje urbano, a través de una imagen de Amaiur-Maya en Baztan, para trabajar la perspectiva cónica central.

El material ha sido elaborado por el profesorado del centro, que cuenta con tres docentes licenciados en Bellas Artes. Aunque, en un principio, las clases online están pensadas para el alumnado del centro, se colgarán en Facebook, por lo que quedarán abiertas a todas las personas que se muestren interesadas por la pintura y el dibujo. El objetivo es habilitar uno o dos tutoriales por semana, hasta el 19 de junio, que es cuando oficialmente terminarían las clases presenciales. De esta forma, se suple, en cierta medida, la gran incidencia que han tenido las medidas para controlar la pandemia en el centro, ya que el trabajo presencial en el aula es fundamental en el proceso de aprendizaje de la observación y representación de los modelos.

Además de este tipo de ejercicios prácticos, los docentes han elaborado una serie de retos semanales para que aquellas personas que lo deseen puedan investigar, indagar y acercarse más a la historia del Arte. A través de pequeñas pinceladas de información, cada semana van desgranando una figura importante para el arte, que se revela cada fin de semana. Igualmente, desde el perfil de Facebook, la escuela anima a sus alumnos a compartir los trabajos que van realizando desde casa, y recuerdan que los docentes están abiertos a resolver dudas o consultas.

Escuela centenaria

La Escuela Municipal de Arte Catalina de Oscáriz hunde sus raíces en el siglo XIX cuando se creó la Escuela Municipal de Artes y Oficios. Su nombre actual se debe a la pintora pamplonesa del Renacimiento, Catalina de Oscáriz. Proveniente de una familia de pintores, trabajó en el taller familiar, de reconocido prestigio a lo largo del siglo XVI.

En la actualidad, la escuela persigue acercar el mundo del arte al conjunto de la sociedad navarra. Para ello, ofrece formación en dibujo y en pintura en su sede en la calle Parque Tomás Caballero, de Pamplona