La Escuela de baile Le Bal estrena “Valientes”, su proyecto contra el acoso escolar, en Civivox Iturrama

Facebook Twitter WhatsApp

“Valientes” es el proyecto de la Escuela de Baile Le Bal de Pamplona para concienciar contra el Bullying o acoso escolar que se estrenó este viernes 18 de junio a las 19:00h de la tarde en Civivox Iturrama en un acto presencial con aforo reducido

Este viernes tuvo lugar el estreno del proyecto “Valientes” de concienciación contra el bullying de la Escuela de Baile y Danza Le Bal en el Civivox Iturrama ante un aforo reducido de 30 personas. Además, el vídeo resultado del proyecto se estrenó en el canal de YouTube de Le Bal.

El estreno del proyecto audiovisual, en el que han participado más de 220 alumnos y alumnas de Le Bal, se realizó a través de un acto que contó con la presencia de profesionales y especialistas en bullying y ciberacoso.

Intervinieron como ponentes en el acto: Ion Mikel Landa -profesor de Le Bal y autor del guión de Valientes-, Julen Sesma -fundador de la asociación Levántate contra el bullying-, Oscar Lorente – Director del Laboratorio Informático Forense de Navarra, experto en ciberseguridad y peritaje informático judicial-, Shirley Moros -madre de una menor que ha sufrido bullying- y Arantxa Iturralde -psicóloga experta en problemas de conducta y dificultades de aprendizaje en niños y adolescentes.

El acto fue conducido por Paqui Fernández, directora de la Escuela de Baile y Danza Le Bal.

Acto con el público asistente (aforo reducido)

Tras la intervención de los ponentes, se proyectó el vídeo del proyecto “Valientes”.

Paqui Fernández agradeció especialmente la colaboración de Isabel Ciganda Salinas, como asesora pedagógica del proyecto, el apoyo de la asociación Levántate contra el Bullying, y la colaboración del Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona y el Club de Campo Señorío de Zuasti por prestarles sus instalaciones para llevar a cabo parte del rodaje del proyecto.

Enfoque novedoso del proyecto “Valientes”

“Valientes” nace con el objetivo de concienciar contra el acoso escolar pero con un enfoque novedoso: el papel que desempeñan los niños y niñas que permanecen impasibles ante el acoso, los llamados “espectadores ajenos”, que se mantienen neutrales, pasivos y tolerantes ante la intimidación.

El proyecto muestra cómo el rol de esos espectadores es muy importante para parar el acoso o para evitar que el acoso se produzca. Porque mirar hacia otro lado, cuando se está produciendo el acoso, supone un apoyo encubierto al agresor.

El proyecto “Valientes” se desarrolla bajo el lema “I´ll be there for you” o “Estaré ahí para ti” para reforzar el mensaje positivo de apoyo al que está sufriendo una situación de bullying.

Le Bal está elaborando un protocolo de buenas prácticas para la convivencia escolar que implantará en su escuela el próximo curso 2021-2022.

Proyecto Fin de Curso en época de pandemia

Debido a la pandemia, este fin de curso será el primero que Le Bal no pueda realizar de manera presencial. Le Bal realizaba sus presentaciones de fin de curso en la sala principal del auditorio Baluarte, ante una audiencia de más 1000 espectadores y con la participación de 300 alumnos y alumnas sobre el escenario.

“Debido a la pandemia del Covid-19, hemos decidido que este año no haremos el final de curso de manera presencial para evitar contagios y proteger la salud de las familias y el alumnado. Este año hemos optado por realizar un proyecto audiovisual que hemos trabajado en grupos reducidos y por clases”, expresa Paqui Fernández, directora de Le Bal.

Le Bal, enseñando a bailar desde 1997

La Escuela de Baile y Danza Le Bal, situada en C/ Padre Barace, 3 de Pamplona (barrio de Iturrama), es una escuela pionera en la enseñanza del baile y la danza en Navarra. Con más de 20 años de experiencia, imparte clases a niños y niñas, jóvenes y adultos desde 1997.