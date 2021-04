La EVAU se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en la UPNA y el modelo de examen no cambia con respecto al año pasado

Facebook Twitter WhatsApp

Se seguirá el protocolo sanitario y las pruebas serán en Pamplona (Arrosadia y Facultad de Ciencias de la Salud) y en Tudela

La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU), que convoca en la Comunidad foral la Universidad Pública de Navarra (UPNA), se realizará los días 2, 3 y 4 de junio en los campus universitarios de Pamplona y Tudela. En Pamplona se utilizará la Facultad de Ciencias de la Salud (sita en la avda. Barañáin) y en el campus de Arrosadia se hará uso, además del Aulario, del edificio de El Sario.

El modelo de examen no cambia con respecto al del año pasado y como ocurriera en la convocatoria anterior, se seguirá también en esta ocasión las recomendaciones de prevención ante la COVID-19 establecidas por las autoridades sanitarias y educativas. En resumen, se trata de mantenimiento de distancia interpersonal, lavado frecuente de manos con los geles hidroalcohólicos que se podrán hallar en el recinto y obligación de llevar la mascarilla puesta en todo momento, ha informado la UPNA.

Al igual que en el año anterior, no podrán acceder al centro las personas con síntomas compatibles con COVID-19, personas a quienes se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. Tampoco se permitirá el acceso a las sedes del examen a quienes no vayan a realizar las pruebas, salvo en el caso de personas que acompañen a estudiantes que necesiten asistencia. El protocolo sanitario estará disponible próximamente en el sitio web de la Universidad y se enviará también a los centros educativos.

La matrícula para realizar los exámenes se abre el lunes 3 de mayo y permanecerá abierta hasta el 25 de mayo, y toda la información sobre las pruebas puede encontrarse en el sitio web de la Universidad. Además, la UPNA ya ha enviado la información pertinente a los centros con los datos referentes a la EvAU de este curso 2020-21.

La estructura del examen no cambia con respecto a la que se introdujo como novedad el año pasado por lo atípico del curso escolar y en la que el alumnado tenía más opciones a la hora de responder con respecto a convocatorias anteriores.

Al igual que se indicó en el curso precedente, se recomienda a los estudiantes leer las indicaciones de los ejercicios con detenimiento y contestar únicamente al número de preguntas indicado, etiquetar correctamente la pregunta o preguntas contestadas y familiarizarse con la estructura del examen y los criterios de corrección antes de realizar las pruebas. La información está disponible en el sitio web de la Universidad.

Cada una de los exámenes, como es habitual, dura 90 minutos. Los resultados de las pruebas podrán conocerse desde el 10 de junio y la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de junio de 2021.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Los estudiantes que se han matriculado para hacer la prueba están distribuidos en 7 tribunales, de los cuales 6 estarán ubicados en Pamplona y el séptimo, en Tudela. Los tribunales de Pamplona (dos de ellos, en euskera) tendrán como sede las instalaciones de la Universidad Pública de Navarra (El Sario, el Campus de la Salud y el Aulario).

La EvAU consta de dos fases: la obligatoria y la voluntaria. En la primera, los estudiantes se examinan de las tres asignaturas comunes a todas las modalidades de Bachillerato (Lengua Castellana y Literatura, Historia de España y Lengua Extranjera, que puede ser inglés, francés o alemán y ser cursado por el alumno como primer o como segundo idioma extranjero). En Navarra, los modelos lingüísticos A y D tendrán que realizar otro examen: el de Lengua Vasca y Literatura.

Además, habrá otra prueba más: la de la asignatura troncal que hayan cursado en su modalidad de Bachillerato. En el de Ciencias, será Matemáticas II; en el de Humanidades y Ciencias Sociales, o Latín II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II; y en el de Artes, Fundamentos del Arte II.

Se calculará la media aritmética de las calificaciones obtenidas en estos exámenes y se considerará que el estudiante ha superado la EvAU si la nota resultante de ponderar con un 40% esta nota media y con un 60% la media de su expediente de Bachillerato es superior a 5 puntos (sobre 10). Para poder realizar esta ponderación, la media aritmética de las calificaciones de los exámenes de la fase obligatoria tendrá que ser igual o superior a 4 puntos (sobre 10). Si el estudiante aprueba, la duración de su nota es indefinida.

CALENDARIO DE EXÁMENES PARA LOS CUATRO DÍAS

Las pruebas comenzarán el miércoles, 2 de junio, a las 9.30, con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, y a las 12 tendrá lugar el de Historia de España. Por la tarde, las pruebas comienzan a las 16 horas, con Inglés, y a las 18.30 se realizarán los exámenes de Francés y de Alemán.

Los exámenes del jueves, 3 de junio, darán comienzo a las 8.30 con las pruebas de Lengua Vasca y Literatura II (modelos A y D). A las 11 horas serán los exámenes de Matemáticas II, Latín II y Fundamentos del Arte II. Por la tarde, a las 15 horas, tendrán lugar las pruebas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y de Biología y posteriormente, a las 17.30, serán los exámenes de Dibujo Técnico II, Economía de la Empresa y Artes Escénicas.

Las pruebas concluirán el viernes, 4 de junio, con los exámenes, a las 8.30 horas, de Historia de la Filosofía y a las 11 horas, de Física, Griego II y Cultura Audiovisual II. Por último, a las 15 horas tendrán lugar las pruebas de Química e Historia del Arte y, a las 17.30 horas, las de Geología, Geografía y Diseño.

