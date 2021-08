La Federación de Coros de Navarra participa con nueve actuaciones corales en el Ciclo “Caminos de Santiago de Navarra, de todos, para todos”

Facebook Twitter WhatsApp

Así, desde el 30 de agosto hasta el 10 de septiembre, a las ocho de la tarde habrá conciertos corales en localidades como Pamplona, Tudela, Los Arcos, Estella, Puente la Reina, Roncesvalles y Elizondo. Todos los conciertos estarán precedidos, a las siete de la tarde, y en el mismo lugar del concierto, de una charla con destacados ponentes sobre aspectos relevantes en relación a la historia, la cultura y el arte en el Camino de Santiago.

Desde la Federación de Coros han resaltado que “el Camino es una luz (vía láctea) llegando a Santiago per agrum, por el campo, y la música de los coros de Navarra llegará todos esos pueblos llevando cultural social, un itinerario que condensa lo mejor del pensamiento y el arte de occidente, y hoy cantamos para todos”.

En este programa general de los coros, la Federación de Coros de Navarra ha intentado recorrer el camino de Santiago con música, alternando idiomas como el euskera, castellano, portugués, quechua y en inglés, compaginando lo local con la dimensión internacional de la ruta compostelana.

El programa coral, al detalle

La programación comenzará el lunes 30 de agosto en Tudela, con el concierto (20 horas) del grupo Gaztambide en la Plaza Vieja. Previamente, a las 19 horas, tendrá lugar la charla de Juan Ramón Corpas bajo el título “Historia y Literatura, mito, leyenda, tradición”.

Al día siguiente, martes 31 de agosto, también en Tudela será el turno del Coro Fernando Remacha, en la Plaza Vieja. A las 19 horas, será la charla de Begoña López titulada “La presencia de la mujer en el arte del Camino”.

En el Palacio de Condestable de Pamplona, el 31 de agosto actuará Elkhos grupo vocal tras la charla de Julia Pavón Benito con el título de “Las órdenes hospitalarias en el Camino”.

El miércoles 1 de septiembre, el programa se traslada a Estella a la Casa de Cultura Fray Diego donde intervendrá Elkhos grupo vocal, a las 20 horas. Previamente, a las 19 horas será la charla de José María Muruzábal titulada “Escultura contemporánea en el Camino de Santiago”.

El mismo día, miércoles 1 de septiembre, pero en Elizondo (20 horas) actuará la Coral Mendi Abesbatza, en la Plaza de la Coral-Elizondoko Abesbatzaren Enparantza. Será tras la charla de Soledad Silva con el título “Iconografía religiosa”.

Ya el sábado 4 de septiembre, la iglesia de Santa María de Los Arcos acoge la actuación del grupo vocal Elkhos, a las 20 horas.

El ciclo de conciertos corales prosigue la semana siguiente, el lunes 6 de septiembre en Roncesvalles, en la Casa Itzandegia con la actuación, a las ocho de la tarde, del coro Auzperri Abesbatza, tras la charla de Begoña López titulada “La presencia de la mujer en el arte del Camino”. Por su parte, el martes 7 de septiembre tendrá lugar en la Casa del Vínculo de Puente la Reina la actuación, a las ocho de la tarde, de Elkhos grupo vocal, tras la charla de Eloísa Ramírez bajo el título “Carlomagno y otros reyes peregrinos”.

Finalmente cerrará el ciclo coral la actuación de la Coral Orreaga el miércoles 10 de septiembre, a las ocho de la tarde en la Casa Itzandegia de Roncesvalles. Será tras la conferencia impartida por Juan Antonio Corriente Córdoba titulada “La protección jurídica del Camino y del peregrino”.

La FCNAE

La Federación de Coros de Navarra-Nafarroako Abesbatzen Elkartea aglutina a más de 4.500 personas. Se trata de la única entidad cultural navarra que cuenta con un número tan elevado de asociados, a través de sus coros. No en vano, la música coral es un gran motivo para la reunión y socialización en muchos de los pueblos y rincones de la Comunidad Foral.

La Federación ha agradecido la colaboración de los Ayuntamientos de Tudela, Pamplona/Iruña, Elizondo, Estella/Lizarra, Los Arcos, Orreaga/Roncesvalles, y Puente La Reina/Gares para hacer “que la música coral vuelva a cantar para los demás de forma gratuita”.

Los coros participantes

“Elkhos Grupo Vocal” se creó en el año 2004 por iniciativa de su fundador y director Carlos Gorricho Otermin, con el único objetivo de interpretar música “a cappella”. Compuesto actualmente por 16 personas, constituye un coro que interpreta con pasión, con originalidad. “Cantar es una de las mejores maneras de sentir y hacer cultura compartida, cultura necesaria para sobrevivir emocionalmente y alimentar nuestra inteligencia y nuestra alma”.

Sobre los conciertos del ciclo, el director de Elkhos Carlos Gorricho quiere que el concierto sea “Músicas del Mundo” Abriendo Camino. “El concierto empieza el camino coral con Pelegria Naizela (Soy un peregrino) y se cree que es la canción o melodía de peregrinos más antigua de las conservadas en euskera. Procede de la región de Ostabat y Txoria Txori, de Javi Busto es una de las canciones más hermosas que conozco y dice que un pájaro quiere volar y amar”, indica Gorricho.

“El concierto prosigue cantando Hanacpachap Cussicuinin. “Es la primera obra polifónica compuesta y publicada en el “Nuevo Mundo”, es un himno procesional en lengua quechua un verdadero himno de los Andes”, dice Gorricho. Seguiremos con obras corales que el público conoce: habanera “A tu lado” de Busto. Se estrenará “Yesterday,” Arr. Coral de mi amigo cubano Melvin Rodrigez que dedicó a Elkhos, y seguiremos este pequeño concierto con dos obras del mundo “Guantamera” de Joseito Fernandez y “Eres tú” con arreglo coral de Roberto Delgado”. Gorricho explica que “volvemos a casa, cantando “Segalariak” obra de Josu Elberdin, “Ya va a comenzar la fiesta de la Siega. Ya vienen los segadores alegres…en la competición de hoy sabremos quién es el vencedor”, explica.

“Auzperri Abesbatza” es el grupo coral de Aurizberri-Espinal, pequeña localidad enclavada en la ruta Jacobea, al Norte de Navarra, en la que tradicionalmente ha existido gran afición musical. Inició su andadura en el año 1992 como evolución del coro parroquial de la localidad creado por Agustín Ezurmendia, organista de la Real Colegiata de Orreaga-Roncesvalles y Aurizberri-Espinal. Tras el fallecimiento de éste, fue sustituido por Begoña Almirantearena en la tarea de Dirección Coral, labor que sigue realizando en la actualidad.

En cuanto al concierto del día 6 en Roncesvalles, Begoña Almirantearena, directora de la Coral ha preparado un repertorio que “comienza con dos canciones que tienen que ver con el Camino de Santiago: la primera es Pelegria Naiziela armonizada por J. A. Huarte, donde se escuchan tres melodías recogidas en la Baja Navarra y Valcarlos”. “La segunda, más actual, es una habanera del músico catalán Pere Elias i Montornes, peregrino habitual del Camino, y además autor de la letra, que entrega allí por donde pasa la partitura, con la aspiración de que se convierta en la canción de la ruta jacobea”, explica Almirantearena.

Junto a ello, asegura “queremos dar a conocer Aitak eta Amak Neri y Matsarno Gozoaren, dos canciones del patrimonio más cercano a nuestro coro. Son dos melodías recogidas en Aurizberri – Espinal y armonizadas por una de nuestras coralistas”. “La mujer en el arte del camino, es la charla que antecede al concierto, por eso hemos elegido Axuri beltza, melodía cantada y bailada por mujeres en Jaurrieta. Sus mujeres de generación en generación supieron transmitir su legado”, indica. El concierto sigue con Bring me Little Water, Silvy ,donde Moira Smiley realiza un emocionante arreglo a capella del clásico de Lead Belly “Bring Me Little Water, Silvy”. Para la cantante y compositora Moira Smiley, la música es clave para expresar la necesidad urgente de solucionar los problemas que genera en el mundo la propiedad del agua. El arte comprometido con los problemas actuales. Para finalizar, sigue Almirantearena el concierto concluye con dos canciones “Mendirik Mendi evocando nuestro entorno cercano, y Alduden gizonik ez, que con humor, habla de nuestros vecinos y vecinas de Alduides, Urepel, Ainhoa y Urdax”.

El Coro de Tudela “Joaquín Gaztambide” fue fundado en el año 1955 por el gran músico tudelano Fernando Remacha, con la colaboración de Carmelo Llorente y otros entusiastas tudelanos. Es el primer fruto de la escuela de solfeo y canto Joaquín Gaztambide, creada por Fernando Remacha.

El Coro de Tudela “Joaquín Gaztambide” ha renovado en los últimos años sus componentes, así como la calidad y dificultad de las obras interpretadas.

En la actualidad lo forman 42 personas, bajo la dirección del músico tudelano José Mª Lafuente Bona quién detalla que el concierto previsto para el próximo 30 de agosto cuenta con un “programa variado que pretende abrir la música a todas las culturas”. Así, las canciones corales elegidas versan sobre “culturas, países y paisajes, que es lo que ve un paseante” por el Camino de Santiago. El repertorio de este concierto que retoma el ciclo incluye así según explica Lafuente “canciones del mundo, africanas, latinoamericanas, y terminamos con un zortziko navarro”.

El coro Mendi Abesbatza de Doneztebe-Santesteban se creó en 1996, con la intención de agrupar a los aficionados al mundo coral de la comarca. Hoy en día está formado por 59 cantores con edades comprendidas entre los 19 y 75 años. Su fundador fue el profesor de acordeón de Agorreta Musika Eskola de la misma localidad, Iñaki Diéguez, director que estuvo al frente del coro durante sus primeros cinco años.A partir de septiembre de 2002, la dirección es asumida por Ion Irazoki Zubieta, quién siempre ha estado ligado al mundo coral. El repertorio de Mendi Abesbatza está compuesto por obras de diferentes épocas y estilos de corte tanto sacro como profano, haciendo hincapié sobre todo en el folclore del país.

Ion Irazoki ha asegurado que el concierto previsto para el 1 de septiembre en la Plaza de la Coral de Elizondo cuenta con un repertorio musical que “enlaza con el camino Baztanés, con canciones de localidades enclavadas de este a oeste”. Así, el concierto comienza con una melodía de Iparralde, como es Baratzebat, de P.Paul Bernaitz, a la que sigue Hiru txito, de Aita Donostia, de Baztán Bidasoa. Tras cruzar el Bidasoa a la parte gipuzkoana, el concierto sigue con A tu lado de Matías Antón Mena y arreglada por Javi Busto, de Hondarribia.

La parte central del concierto de Mendi Abesbatza la pondrá el ‘Hallelujah” de Leonard Cohen, para según dice Irazoki “mostrar la internacionalización del Camino que a la vez de local tiene una faceta mundial”. Por último, las tres últimas canciones prosiguen el Camino del norte llegando a la música donostiarra de Mikel Laboa con “Txoria Txori”, el “Nere Herriko Neskatxa Maite” de Benito Lertxundi, natural de Orio, y para cerrar la melodía de Bizkaia, “Mendirik Mendi”, de Sabin Salaberri.

La Coral Orreaga se formó hace 28 años en Garralda en el seno de la Escuela de Música Orreaga bajo la dirección de Begoña Almirantearena. Actualmente está dirigida por Javier Iriarte Pedroarena.

El repertorio a capela que interpreta la Coral Orreaga es muy variado: melodías populares, habaneras, obras tradicionales, clásicos contemporáneos, espirituales, folklore vasco, melodías latinoamericanas y repertorio religioso. Por otra parte, también ha preparado estos últimos años obras sinfónico-corales para los conciertos participativos de la Caixa (El Mesías de Haendel, el Réquiem de Mozart y Grandes Coros de Ópera).

Iñaki Irigaray, coralista del coro, apunta sobre el concierto del día 10 de septiembre en Roncesvalles que el programa recoge “un amplio elenco de obras musicales referentes al Camino de santiago, todas a capela, como la ‘Aurora del camino- Peregrino Naizela’, ‘Indodana’, o ‘Utreia’, entre otras. En definitiva, una mezcla de canciones del mundo, con tintes indígenas y religiosos.

El Coro Fernando Remacha fue también fundado en 1955 por el músico y compositor tudelano Fernando Remacha Villar. Esta formación coral desde sus inicios obtuvo diversos galardones en concursos y certámenes como los de Mieres, Torrevieja y Autol. Ejerce una importante labor cultural ofreciendo cada año los tradicionales conciertos de Semana Santa, Santa Cecilia y Navidad. También realizando intercambios con otras agrupaciones corales.

El coro Fernando Remacha está formado actualmente por una treintena de voces mixtas. Cuenta con un repertorio amplio y variado incluyendo varios estilos y épocas y en el que no faltan obras de Fernando Remacha y de otros compositores tudelanos como Rafael Manero, Tomás Asiain o Mariano Jimenez.

Actualmente está dirigida por Iñaki Jarauta Miramón, músico cascantino afincado en Tudela. De esta nueva etapa su director espera revitalizar una de las formaciones musicales más importantes de la Ribera y llevarla hasta nuevas experiencias y retos manteniendo el nivel de excelencia artística que siempre ha caracterizado a esta agrupación.