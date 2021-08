La FIFA da la razón a Osasuna en su reclamación al Torino F. C. en el ‘caso Berenguer’

Facebook Twitter WhatsApp

El club italiano deberá pagar 1,5 millones de euros a Osasuna en los próximos 45 días

Esta tarde el Club Atlético Osasuna ha recibido comunicación por parte de la FIFA sobre la denuncia presentada contra el Torino F. C. reclamando el pago de 1,5 millones de euros por el traspaso de Álex Berenguer. En el acuerdo de traspaso que alcanzaron en 2017 Osasuna y Torino por 5.500.000 euros se incluía una cláusula mediante la cual el equipo italiano debía pagar 1.500.000 euros más si el Torino traspasaba al jugador al Athletic Club, hecho que ocurrió a finales del año pasado. El Torino F. C. no abonó la cantidad pactada y Osasuna acudió a la FIFA para reclamar el cumplimiento del contrato acordado libremente entre las partes.

El pasado 10 de agosto el máximo organismo del fútbol mundial resolvió a favor de los intereses del Club Atlético Osasuna, por lo que el Torino F. C. deberá abonar antes de 45 días 1.500.000 de euros más los correspondientes intereses. Contra esta resolución, remitida a los clubes en la tarde de hoy, cabe recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).