La Guardia Civil y agentes franceses han vuelto a recuperar parte de un cargamento de vino que habían intentado estafar a otra bodega en Navarra

La mercancía estaba valorada en más de 66.000 euros. Los estafadores utilizaron el método del Timo del Nazareno, haciéndose pasar por una distribuidora importante de Francia

gentes de la Guardia Civil de Navarra, de la Gendarmería Nacional Francesa y de la Policía Nacional Francesa han recuperado parte del cargamento del vino que le habían estafado a una bodega de la Comunidad Foral.

La investigación se inició a raíz de que representantes de una bodega situada en Navarra interpusieran denuncia en Guardia Civil. En la declaración pusieron en conocimiento la estafa recibida por parte de una supuesta empresa distribuidora francesa la cual hizo un pedido de vino valorado en más de 66.000 euros del cual nunca recibieron el dinero.

A raíz de esta denuncia, los agentes encargados de investigar estos hechos recabaron las primeras pesquisas, las cuales fueron encaminadas al estudio del dominio de los correos electrónicos. Los investigadores pudieron comprobar que la dirección de correo electrónico era falsa y que esta había sido creada unos días antes de la solicitud del vino con el objetivo de generar el engaño suficiente y poder materializar la estafa. La dirección de correo era muy parecida a la real; la compra se había realizado con el engañoso procedimiento del Timo del Nazareno.

En el transcurso de la investigación, los guardias civiles realizaron gestiones urgentes a fin de conocer en qué lugar se había descargado la expedición de vino, comprobando que la mercancía había sido descargada en las instalaciones de un empresa depositaria en territorio francés.

Finalmente, las actuaciones de Guardia Civil y los cuerpos policiales franceses dieron como resultado la identificación de la administración logística empleada por los estafadores, llegándose a interceptar parcialmente la mercancía en los extrarradios de París (Francia), pudiendo devolverse a su legítimo propietario en perfectas condiciones.

Recuperado el vino, siguen activas las investigaciones para la identificación de los presuntos autores.

Desde Guardia Civil de Navarra no se puede acreditar que se trate de una campaña específica de estafas a las bodegas de la Comunidad Foral, si bien dado que se han sucedido dos casos muy próximos en el tiempo, no se descarta que estén intentando nuevas estafas a otras bodegas de Navarra. Igualmente hay que tener en cuenta que no solo estarían orientadas a empresas del sector vinícola, sino a otras empresas dedicadas a cualquier tipo de mercancía, normalmente a productos de fácil colocación en el mercado negro.