La mayoría parlamentaria avala el desdoblamiento de los túneles de Belate pero NA+ insiste en convertirla en autovía

Ciriza dice que el desvío de tráfico pesado no soluciona el problema y dice que los túneles “sólo serán seguros si se desdoblan”

Los grupos del Parlamento de Navarra han avalado que el Gobierno de Navarra acometa el desdoblamiento de los túneles de Belate y Almándoz para cumplir con la directiva europea de seguridad de 2004, si bien Navarra Suma ha insistido en que, además de esta intervención, se debe convertir la carretera N-121-A en una vía 2+2 en su conjunto, y no en una vía 2+1, que es la opción que está impulsando el Ejecutivo foral.

En una comparecencia en el Parlamento de Navarra a petición propia, el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha afirmado que los túneles de Belate y Almandoz “solo serán seguros si se desdoblan o si los actuales túneles pasan a ser unidireccionales” y ha señalado que sin realizar esta actuación, “aún en el supuesto de desviar el tráfico pesado por la A-15 los túneles seguirían incumpliendo la directiva europea de seguridad y por lo tanto no serían seguros”.

En una comparecencia en el Parlamento de Navarra, Ciriza ha señalado que un estudio elaborado en 2015 determina que estos túneles presentan un índice de riesgo de 3,6 en Belate y 2,3 en Almandoz, frente al límite del 1,15 que indica las condiciones de seguridad, calificándose así como túneles de peligrosidad elevada. Además, se deben acometer obras en los túneles para dar cumplimiento a la Directiva 2004/54/CE, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la Red Transeuropea de Carreteras.

Bernardo Ciriza ha afirmado que “el desvío de tráfico pesado por la A-15 no resuelve el problema de seguridad” en los túneles y ha señalado que el estudio de 2015 plantea “como solución final a medio plazo, dados los altos tráficos registrados, la duplicación del túnel”.

El consejero ha explicado que “mientras se trabaja en la solución definitiva con el desdoblamiento de los túneles” el Gobierno foral está poniendo en marcha “otras medidas a corto plazo para mejorar la seguridad en las actuales galerías”.

Así, Ciriza ha citado dos medidas. Por un lado, la renovación del sistema de ventilación longitudinal de ambos túneles, con un coste de 1,4 millones. Por otro lado, la realización de un plan de autoprotección específico par ambos túneles.

Por parte de Navarra Suma, María Isabel Olave, ha respaldado el desdoblamiento de los túneles, pero ha pedido al consejero que el Gobierno foral convierta toda la N-121-A en una carretera 2+2. Olave ha advertido de que, con la actual planificación, se pasaría de un trazado 2+2 en los túneles a una vía 2+1 fuera de ellos, “en una de las más peligrosas maniobras en carretera”. “No tiene sentido acometer una obra así en el nombre de la seguridad del tráfico en los túneles y no vincularla con la adecuación de la N-121-A en el resto de tramos. Una vía de trazado 2+2 sí será realmente segura y permitiría mantener todos los puestos de trabajo en el sector del transporte. Les tendemos la mano para que acertemos entre todos”, ha defendido.

El portavoz del PSN, Jorge Aguirre, ha compartido “absolutamente” la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz y ha criticado la intervención de Navarra Suma, señalando que “queda muy bonita en el papel pero es demagoga”. “Navarra Suma se presentó a las elecciones pidiendo una vía 2+1 en la carretera N-121-A, incluyendo los túneles de Belate. Cuando el Gobierno de Navarra decide que la solución es el 2+1, Navarra Suma dice que no y que ahora quiere una 2+2”, ha afirmado.

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha asegurado que “lo que está claro es que no cumplimos la directiva europea en los túneles de Belate y Almandoz y está claro que se necesita hacer una inversión muy importante para poder cumplirla, que es el objetivo de desdoblarlos”. Azcona ha señalado que la actuación en el conjunto de la N-121-A, con la duplicación de los túneles y la construcción del 2+1 en la carretera requiere de unos 170 millones, y ha considerado que desde el Departamento “se va a avanzando en conseguir el proyecto de 2+1 y en conseguir financiación para el conjunto de 170 millones en las diferentes fases”.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que su grupo apoya al Gobierno en la intervención en los túneles, “uno de los temas que se abordó en la mesa de carreteras, en la que hubo acuerdo entre cinco grupo parlamentarios y Navarra Suma se quedó fuera de ese acuerdo”. “Navarra Suma, durante los 11 años que tuvo oportunidad de hacer algo desde que entró en vigor la directiva europea, no hizo absolutamente nada”, ha afirmado. Por otro lado, ha planteado la posibilidad de desviar tráfico mientras duren las obras que ya están en marcha en la N-121-A para convertirla en una carretera 2+1.

Por último, la portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha preguntado a Navarra Suma si “todas estas cuestiones que hoy lanza se las plantearon en su día cuando iniciaron el proyecto de los túneles y si el proyecto que plantearon y se ejecutó no era tan seguro como parece no ser, y qué hicieron desde 2004, con la directiva europea, hasta 2015”. A juicio de Aznárez, no hicieron “nada”. “Navarra Suma nos plantea en 2019 para concurrir a las elecciones un planteamiento de 2+1 para esta vía y ahora, más que debatir en la mesa de carreteras, plantean el 2+2. Es demagogia e incoherencia”, ha dicho, para ofrecer su “mano tendida al consejero para seguir acometiendo estas obras tan necesarias para la cohesión territorial”.