La mesa interdisciplinar de infancia propone realizar una “despedida presencial del curso escolar” en los colegios navarros y apoyar a las familias en la conciliación

Plantean, entre otras acciones, diseñar y desarrollar campañas de información fiable y “en positivo” sobre la pandemia, sobre medidas de seguridad y prevención, que lleguen con facilidad a la población infantil y adolescente y que les reconozca y forme como agentes de salud

Pamplona-Iruña, 25 de mayo de 2020

Un grupo de trabajo interdisciplinar en la que participan diversos departamento del Gobierno de Navarra, entidades locales como Ayuntamiento de Pamplona, Unicef, Herrikoa, Lucha contra la exclusión social o Nuevo Futuro ha publicado una nueva versión del documento ‘Saliendo de la crisis Covid19 con la Infancia y Adolescencia Grupo de trabajo interdisciplinar Navarra’ en el que consideran “fundamental introducir el enfoque de Derechos de la Infancia en la gestión de toda esta crisis” sanitaria y recuerdan que “es prioritario aplicar el “interés superior del menor” que recoge la Convención de los Derechos de la Infancia, en la toma de decisiones, y en los casos en las que haya colisión de derechos”.

Recuerdan que “durante la pandemia esto no ha sucedido, más bien lo contrario; no se han tenido en cuenta a las personas más jóvenes, y sus vivencias han sido invisibilizadas”. “A menudo, las decisiones y acciones han tenido que ver con cuestiones organizativas del propio sistema, no con las necesidades de niños y niñas, sin la suficiente flexibilidad y adaptabilidad de los recursos de apoyo y de acompañamiento”, han asegurado y añaden que “para estas nuevas etapas en la que el desconfinamiento va a ser atenuado paulatinamente, nos preocupa que la infancia y adolescencia sigan sin ser tenidas en cuenta, o que sólo sean vistas como peligro de expansión de la epidemia”. “Nos parece que las personas jóvenes pueden ser agentes de salud, pueden ayudar al sistema de desarrollar medidas de prevención y sensibilización, pero para ello debemos reconocerles y formarles como tales, en espacios socioeducativos organizados”, consideran.

Una despedida educativa, presencial

El documento, que sigue abierto, solicita a la administración Educativa que “se articulen medidas que permitan que el alumnado de todas las edades y características despida correctamente el curso con algunos de sus compañeros-as y con sus docentes de manera presencial”.

” Es fundamental para poder elaborar lo vivido y para abrir horizontes. Y para dar el “relevo” a la educación no-formal que gestionará las actividades de verano”, indican y aseguran que “hacer algunas actividades de despedida ahora puede servir como ensayo de la apertura de septiembre”.

“Los niños, niñas y adolescentes se van a contagiar en la calle, por eso el argumento del contagio no puede servir para cerrar el colegio. Se deberán establecer nuevas formas de acceso y gestión de los tiempos y de los espacios, y habrá que ir ensayando fórmulas”, apuntan y señalan que “no abordar esta despedida, además de perder una oportunidad, compromete el verano”.

“Porque cómo pedir a las familias que envíen a sus hijos-as a las actividades de verano, si el sistema educativo ha dicho que no abren las escuelas porque no son seguras. Es un mensaje contradictorio. Mientras las terrazas de hostelería se van llenando, los espacios de educación y socialización de niños, niñas y adolescentes se quedan desiertos”, lamentan y recuerdan que “es muy importante también contar con el contexto de los niños y niñas, tener en cuenta a sus padres, madres y abuelos, reforzar sus vínculos intergeneracionales y atender a sus necesidades y dificultades”.

Igualmente plantean diseñar y desarrollar campañas de información fiable y “en positivo” sobre la pandemia, sobre medidas de seguridad y prevención, que lleguen con facilidad a la población infantil y adolescente y que les reconozca y forme como agentes de salud; así como medidas de acompañamiento y conciliación.

“Debemos apoyar a las familias en la conciliación y el asesoramiento, mediante programas de cuidado, ayudas económicas y acciones formativas”, proponen y llaman la atención de manera especial sobre la Primera Infancia”, indican y consideran que “la conciliación de las familias es clave para la recuperación económica y para el control de la pandemia”.

“Si no existen recursos y alternativas, los niños y niñas se quedarán en casa sin adultos de referencia, y se verán obligados a ir dónde sus abuelos, que es a quienes queríamos proteger. El sistema público debe de ser proactivo y debe de ejercer su función pedagógica, sensibilizando sobre los riesgos y los buenos hábitos, pero acotando los miedos y promoviendo la cooperación responsable”, recuerdan.

Por otro lado, hablan de apoya r los profesionales para las personas profesionales relacionadas con infancia y adolescencia (servicios sociales, escuela, equipos comunitarios, etc…). “Esta crisis ha descolocado y perturbado a todas las personas; también las personas que prestan ayuda en duelos y procesos socioeducativos tienen que recibir apoyo y acompañamiento”, consideran.

” Debemos pensar medidas para que la voz de la infancia esté presente en la sociedad en medio de esta crisis, y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Para ello se propone un programa de participación específico, que esté conectado a las campañas de comunicación”, apuntan y señalan medidas en su versión infantil. “Por ejemplo, se necesitan mascarillas infantiles de tallas reducidas y con mayor “amabilidad”. Se necesitan protocolos específicos para niños y niñas de muy corta edad y equipamientos específicos”, han recordado

Igualmente consideran “prioritario volver a convocar la Comisión Interdepartamental de Infancia y Familia que se constituyó en la legislatura anterior, para poder validar y promover estas propuestas (y otras). Es un instrumento que ha mostrado ya su utilidad y que puede ser clave en este momento en el que es necesario promover la cooperación entre Salud, Educación y Derechos Sociales”.

Además proponen realizar en junio “experiencias Piloto de actividades de ocio educativo adaptadas a la Covid19 en diferentes pueblos y barrios en el mes de junio, con un mismo esquema (protocolos, medidas, dinamizaciones) y evaluadas de la misma manera”. “Después, compartiremos los resultados y un “modelo” avanzado para que el resto de las localidades (medio rural y medio urbano) puedan desarrollar sus actividades con el máximo de garantías”, han dicho, y piden apoyo a los ayuntamientos. “Se necesitan medidas que animen a los ayuntamientos a desarrollar un programa de verano con garantías, que permita cubrir las necesidades de niños, niñas y adolescentes y que facilite la conciliación y oxigenación de las familias”, dicen.

Por último, piden el acompañamiento sanitario en todo este proceso: “solicitamos contar en todas estas acciones con la validación y la complicidad del sector sanitario, porque todos somos agentes de salud, también los niños, niñas y adolescentes. La conexión con el sistema de Salud de estos programas nos permitirá ser más eficaces y establecer una alianza comunitaria para hacer frente a futuras pandemias y crisis sistémicas como esta”, han dicho.

La mesa está formada por Ana Isabel García López (ANADP- Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas – Infancia); Cristina Jordán Goñi (ANADP – Infancia); María Lainez Zaragüeta (At. Primaria SALUD); Rocío Ibañez (Promoción de Salud y Salud en todas las Políticas); Alberto Jauregui, representante del Colegio Profesional de Educadores-as Sociales de Navarra; Lydia Almirantearena, representante de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social; Idoia Saralegui (Servicio Inclusión – Departamento Educación); Olga Aroz (Servicio Convivencia – Departamento Educación); Maribel Soberanas – representante del Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra; David Soberanas – representante Plan de Infancia de Pamplona; Maider Gabilondo – UNICEF Navarra – Alianza por la Infancia; Javier Royo (Salud Mental – Servicio Navarro de Salud); Rosa Oteiza (Instituto de la Juventud. Gobierno de Navarra); Noelia Echarri Arana (Herrikoa – Federación de Apymas); Jon Etxeberria Esquina – Asociación Navarra Nuevo Futuro.