La nueva edición del Festival Flamenco on Fire saldrá de Pamplona y llevará el flamenco a Tudela, Estella y Viana

Artistas como India Martínez, Niña Pastori o Pepe Habichuela actuarán en los diferentes ciclos del festival

La octava edición del Festival Flamenco on Fire, que tendrá lugar del 25 al 29 de agosto, convertirá Pamplona un año más en el centro del flamenco con conciertos, actuaciones en la calle y diversas actividades y encuentros. Además, en esta edición, el festival sale de la capital navarra con actuaciones que recalarán en Tudela, Estella y Viana.

Los detalles del festival se han presentado este martes en el Palacio del Condestable de Pamplona en un acto en el que han participado los directores del festival, Arturo Fernández y Juan Casero, así como el director general de Cultura del Gobierno de Navarra, Ignacio Apezteguía; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, María García Barberena; la directora gerente de Fundación Baluarte, María Antonia Rodríguez; el coordinador de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, Gaz Kaló, Ricardo Hernández, así como representantes de las localidades por las que pasará este año el festival de flamenco.

Arturo Fernández y Juan Casero han celebrado la continuidad de este evento, que llega a su octava edición, la segunda en un contexto de pandemia, a pesar de la cual se ha conseguido sacar adelante. Asimismo, han celebrado la creación del ciclo ‘F on Fire’, que se independiza del festival y que llevará actuaciones a Tudela, Estella y Viana con el objetivo de “salir del territorio y acercar el flamenco a otros lugares”, así como crear nuevos públicos.

El ciclo ‘F on Fire’ arrancará en las Ruinas de San Pedro en Viana (8 de agosto) con la presentación del baile de Pastora Galván, precedido por la guitarra flamenca del navarro Jesús Carbonell. Posteriormente será el turno India Martínez en el Navarra Arena de Pamplona (18 de agosto) que traerá su nuevo espectáculo ‘Palmeras Tour’. Cerrará este ciclo, Pepe Habichuela y Kiki Morente con la percusión de Bandolero en la ciudad de Estella (20 de agosto), con una actividad previa de calle a cargo de los navarros Ángel Ocray y Luis Chaves ‘El Piti’.

El acto ha contado también con la intervención de Ignacio Apezteguía, director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, ha puesto en valor que el festival “ha sabido evolucionar manteniendo los niveles de máxima calidad artística” y ha destacado su apuesta por “llegar a más localidades”. “La cultura es un eje vertebrador del territorio y es muy importante que el Festival Flamenco on Fire tuviese esta visión territorio y se acercara a más y nuevos públicos”, ha remarcado. Asimismo, ha agradecido a ayuntamientos, promotores y equipos del Gobierno de Navarra el “gran esfuerzo para que la sociedad pueda seguir disfrutando con los espectáculos en condiciones de seguridad”.

Por su parte, María García-Barberena, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, ha destacado que este festival “posiciona Pamplona como una ciudad referente del turismo cultural de calidad” y “hace que los pamploneses nos encontremos con una parte importante de nuestro patrimonio cultural como es el flamenco”. Ha puesto en valor que el Flamenco on Fire ha sabido, edición tras edición, “crecer” organizando actividades de calle y para todos los públicos que hacen que “la ciudad se vuelva flamenca durante esos días”.

El coordinador de Gaz Kaló, Ricardo Hernández, ha remarcado que “lo fundamental de este festival es poner en valor el legado de un gitano navarro universal”, Agustín Castellón Campos, Sabicas, si el que “este festival no se haría en Pamplona”. Y ha abogado por que el legado de Sabicas esté presente “durante todo el año”, más allá de los días del Flamenco on Fire. “Defender la memoria de Sabicas es también poner en valor al pueblo gitano” sin el cual, ha aseverado, “el flamenco no existiría”. Igualmente, ha resaltado que, en esta edición, se habilitarán 100 “entradas solidarias” para que “este festival llegue a todas las personas”.

‘CALLES, BALCONES Y PATIOS’

Otra de las señas de identidad del festival es el ciclo ‘Calles, balcones y patios’. Así, el balcón del Ayuntamiento volverá a ser el epicentro del cante, con Inés Bacán y Antonio Moya (26 de agosto), Dolores ‘La Agujetas’ y Domingo Rubichi (27), Niño de Elche y Raúl Cantizano (28 de agosto) y cerrará el domingo Pansequito y Miguel Salado (29).

La corrala de Civivox Condestable acogerá por las tardes los directos de Rycardo Moreno (26 de agosto), Inés Bacán y Antonio Moya (27), Juanjo Navas y Enrique ‘El Vacas’ (28) y Yerai Cortés (29). Después será el turno del Palacio de Ezpeleta en donde encontraremos a Dolores ‘La Agujetas’ y Domingo Rubichi (26 de agosto), Rycardo Moreno y Ané Carrasco (27), David Carpio y Francisco Vinuesa (28) y cerrarán Diego del Morao y Israel Suárez ‘Piraña’ (29).

El ciclo se desarrollará también en Tudela el 25 de agosto. Así, en la Plaza de los Fueros se podrá ver los recitales de José Jiménez ‘Tío Selin’ y José Jiménez ‘Hijo’, y Ángeles Toledano y Benito Bernal, mientras que el Conservatorio ‘Fernando Remacha’ albergará a Juanfra Carrasco y Nono Reyes, así como la guitarra de Jesús del Rosario ese mismo día, fecha en la que también se podrá disfrutar de la actuación de Maui en la sede de las Bardenas Reales.

GRANDES CONCIERTOS

La Sala Sinfónica del Auditorio Baluarte acogerá, del 26 al 29 de agosto, a las 21.30 horas, cuatro grandes conciertos con artistas de primera línea. La primera de ellas será Niña Pastori, que recalará en Pamplona dentro de su ‘Gira 25 años’ en la que presentará su nuevo disco ‘Realmente volando’.

El día 27, Manuel Liñán traerá al escenario pamplonés su espectáculo ‘¡Viva!’; mientras que el día 28 habrá una gala de cante en la que participarán tres parejas de cantaores y guitarristas: Pansequito con Miguel Salado; Antonio Reyes con Dani Morón; e Israel Fernández con Diego del Morao. Además, se rendirá un homenaje a José Muñoz Berrio, patriarca de los gitanos del Casco Viejo de Pamplona, fallecido el pasado mes de mayo. Los espectáculos en Baluarte finalizarán con el concierto de la artista Concha Buika, dentro de su ‘World Tour 2021’.

Además, el ciclo de grandes conciertos albergará la actuación de Falete, con su concierto ‘Prefiero ser así’, el 25 de agosto en el Teatro Gaztambide de Tudela; y de Javier Ruibal en el Teatro Gayarre de Pamplona.

El Flamenco on Fire albergará, además, actividades infantiles con el ciclo ‘On Fire Kids’, y retomará su ‘Ruta Gastronómica Sabicas’, que se celebrará en las cuatro localidades que participan este año en el festival.