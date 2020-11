La oposición de Pamplona reprueba al alcalde Enrique Maya por la negativa a facilitar el expediente de la encuesta sobre las escuelas infantiles

Facebook Twitter WhatsApp

En concreto, el PSN llevó al TAN la “negativa” del gobierno municipal a facilitar a los grupos el documento de las preguntas de la encuesta que el equipo de gobierno encargó a una empresa sobre la demanda de futuros perfiles lingüísticos en las escuelas infantiles municipales

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Pamplona, EH Bildu, PSN-PSOE y Geroa Bai han sacado adelante, por 14 votas a favor y 13 en contra, en el pleno del Ayuntamiento, una declaración presentada por los socialistas en las que se ha pedido la reprobación del alcalde, Enrique Maya, por su gestión del expediente del estudio sociolingüístico sobre la demanda de las familias con menores de 0 a 3 años en las escuelas infantiles después de que el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) haya dado “la razón” a los socialistas.

La resolución exige al equipo de Gobierno que “en lo sucesivo garantice y facilite, a cualquier miembro de la Corporación que lo solicite, el inmediato acceso a toda la información no privativa de los expedientes municipales, en cualquier momento de su tramitación”.

“Lo pedimos por activa y pasiva, de manera escrita, de forma oral, en comisiones o mediante correo electrónico”, recordaba la portavoz del PSN, Maite Esporrín, quien consideraba “una verdadera tomadura de pelo” que el gobierno municipal no les diera la información.

Esporrín recordaba que el 17 de febrero el alcalde, Enrique Maya, ofreció una rueda de prensa junto al concejal de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, Fernando Sesma, con “un contenido de gran hipocresía” y en la que, según ha dicho, “acusaron al PSN de no tener postura propia y de que estábamos blanqueando a Bildu” con este tema.

Ana Elizalde, portavoz de Navarra Suma ha criticado que “el PSN ayuda a tapar con estas declaraciones la foto de la vergüenza con EH Bildu”. Elizalde ha desmentido que el alcalde hubiera participado en el expediente sobre la encuesta. Para Elizalde, la propuesta de declaración es absolutamente “kafkiana” y ha asegurado que es “difícil de entender viendo el contexto”. “EH Bildu hizo llegar a los padres hasta el Supremo, y nos toca ejecutar a nosotros una sentencia; sin echar a nadie y estableciendo paulatinamente el modelo que se corresponda con la realidad social y no con las ansias nacionalistas de Bildu”. Elizalde afirma que “Bildu se ha dedicado a embarrar con la encuesta y pidiendo información; el concejal delegado les explicó que la información específica de la encuesta estuviera disponible en el momento en el que entregara la documentación” y le ha preguntado a Bildu que “cuando va a pedir perdón a los niños y a los padres”.

El portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron ha criticado que Maya esté acompañado por los ediles Fermín Alonso y Fernando Sesma, “ambos reprobados varias veces por su pésima gestión”. “Y para rematar tiene como defensora a Ana Elizalde que es capaz de negar la existencia de una rueda de prensa que está documentada en mil sitios” ha acusado a Maya de “no llegar a consensos y de no reunirse con quien no piensa como él”. Citando a Elizalde ha dicho que la situación era “surrealista, de Kafka, de Valle-Inclán y de Gomez de la Serna; ya que nos ponemos literarios”. “Lo siento señor Maya, pero no hay reprobación más justificada que esta”, ha finalizado.

Patxi Leuza, portavoz de Geroa Bai, ha asegurado que el equipo de Gobierno desvía el tema “con fuegos artificiales”, y ha dicho que “no es verdad que el señor Sesma dijera voluntariamente que estaban haciendo una encuesta; salió en una pregunta que hice yo”, dice. “Lo que queríamos tener es el cuestionario, las preguntas entiendo que son técnicas; aunque algunas directrices supongo que darían, si no, vaya equipo”, ha finalizado.