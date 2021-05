La oposición de Pamplona se une para reclamar que el Ayuntamiento apoye la Feria del Libro 2021

Facebook Twitter WhatsApp

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Pamplona, EH Bildu, PSN, y Geroa Bai han presentado una declaración para reclamar que el Consistorio apoye la Feria del Libro de 2021. Para ello, solicitan al equipo de gobierno la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Libreros Diego de Haro.

Para los tres grupos municipales, la Feria del Libro es “un evento cultural que se lleva celebrando años en Pamplona, una feria organizada en la que las librerías exhiben y venden su género bibliográfico a la ciudadanía, y donde la cultura y la literatura vuelve a ser protagonista en las calles de nuestra ciudad”.

En este sentido, han recordado que “el 13 de abril, se aprobó una declaración por unanimidad para que el Ayuntamiento de Pamplona colaborase con las librerías, los autores y las editoriales en la celebración de eventos para apoyar a este sector”.

“Se aprobaron enmiendas por la mayoría municipal para instar al área de cultura a desarrollar acciones de apoyo a librerías, editores y autores, como analizar la posibilidad de venta de ejemplares en las presentaciones de libros de autores en la red Civivox y firmar convenios de colaboración con las diferentes ferias que se celebran en la ciudad”, señalan EH Bildu, PSN y Geroa Bai en su iniciativa.

Según exponen, “el objetivo es eximir de tasas a la organización de las mismas o el compromiso de adquirir algún ejemplar de material bibliográfico para las bibliotecas públicas de Pamplona de aquellos autores empadronados en Pamplona que editan libros”.

Asimismo, los grupos municipales de PSN, EH Bildu y Geroa Bai critican que “este año el Ayuntamiento no colaboró con La Asociación Diego de Haro en la organización del Día del Libro el pasado 23 de abril, lo que supuso un desembolso enorme para las arcas de la asociación organizadora, ya que en años anteriores el Ayuntamiento firmó un convenio donde se hacía cargo de parte de las infraestructuras y eximía de tasas a los organizadores de la feria”.

A este respecto, recuerdan que presentaron una declaración para “rechazar y denunciar la decisión del Área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo de no apoyar y colaborar con la Asociación de Libreros Diego de Haro en la coorganización de la Feria de Libro el pasado 23 de abril con motivo el Día Internacional del Libro”. Y afirman que no entienden “cómo el Ayuntamiento, que ha organizado otras iniciativas similares, este año no colabore con la asociación organizadora del Día del Libro”.

A su juicio, “en estos momentos el actual equipo de gobierno está a tiempo de rectificar y apoyar a la Feria del Libro de este año dando cumplimiento al acuerdo que ya se adoptó en esta misma Comisión de Ciudadanos el 13 de abril”. Además, proponen que “se analice la colaboración en medidas siendo el equipo de gobierno y las áreas gestoras a quienes les corresponde analizar el apoyo de esta iniciativa cultural y comercial”.