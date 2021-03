La Pamplonesa dedica sus próximos conciertos en el Gayarre a las marchas sinfónicas, las danzas del mundo y Queen

Facebook Twitter WhatsApp

La banda de música La Pamplonesa encara el ecuador de su primer ciclo de conciertos del año en el Teatro Gayarre con una oferta variada y pensada para todos los públicos.

Una serie de cuatro conciertos en los que ofrecerá desde un concierto familiar, pasando por la música original para banda o las adaptaciones orquestales, hasta un tributo a la banda británica de rock Queen.

En esta ocasión, la agrupación compartirá escenario con la narradora Belén Otxotorena y el cantante Pablo Líquido en sendos espectáculos; además de contar con la participación de dos directores invitados navarros como son Luis Orduña Ridruejo y David Sánchez Andión, ha destacado la banda en una nota.

El primero de los conciertos será el domingo 14 de marzo a las 12.00 horas. Bajo la batuta de su director titular J. Vicent Egea, y con el título de ‘Marchas sinfónicas’, la formación hará un repaso a las composiciones que diferentes autores como Mozart, Beethoven, Berlioz, Shostakovich, Persichetti o Alfred Reed, entre otros, han realizado de este género musical.

El sábado 20 de marzo, y a doble pase, 17.00 y 19.30 horas, la banda de música ofrecerá un concierto familiar en el que se podrá disfrutar del cuento ‘El secreto del Viento azul’, un encargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España a su autora y narradora, Belén Otxotorena. Un cuento musical en el que los instrumentos de la banda se convertirán en algunos de los pájaros más hermosos y melodiosos del mundo, con la conducción del director invitado David Sánchez Andión.

El siguiente de los conciertos será el sábado 17 de abril, a las 19.30 horas y con dirección de J. Vicent Egea. Un viaje por diversos rincones del mundo a través de diferentes danzas folklóricas de esos lugares. ‘Danzas del mundo’ contará con una selección tanto de arreglos orquestales para banda, como de música original para banda de autores de la talla de Brahms, Tchaikovsky, Dvorak, Mussorgsky, Jan Van der Roost, Alfred Reed o Franco Cesarini.

Esta serie de conciertos que marca el ecuador del ciclo se cierra el sábado 1 de mayo con dos pases, a las 17.00 y 20.00 horas, del espectáculo tributo ‘Queen: The show must go on!’. La Banda de Música La Pamplonesa junto a la voz del artista navarro Pablo Líquido y bajo la batuta del director invitado Luis Orduña presentan un recorrido por algunos de los temas más significativos del mítico grupo británico.

En el concierto se podrán escuchar desde temas intimistas como ‘Who wants to live forever’ hasta otros tan explosivos como ‘Show must go on’, pasando por temas conocidos por todos como ‘Bohemian Rhapsody’ o ‘We are the Champions’.

Las entradas para los conciertos ‘Marchas sinfónicas’ y ‘Danzas del mudo’ serán a 4 euros, mientras que los espectáculos ‘El secreto del Viento azul’ y ‘Queen: The show must go on!’ tendrán un precio de 8 y 10 euros, respectivamente. Las entradas estarán disponibles tanto en la web como en la taquilla del Teatro Gayarre desde esta misma semana.

