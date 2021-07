La Pamplonesa ofrece los próximos días un programa con visitas a residencias de mayores y al Centro Penitenciario y conciertos en San Jorge y Media Luna

Facebook Twitter WhatsApp

La banda quiere llevar su música a los colectivos que han sufrido las consecuencias de la pandemia

La banda de música municipal La Pamplonesa ofrece un programa de actividades durante los próximos días con el que visitará varias residencias de mayores y el Centro Penitenciario de Pamplona, además de ofrecer conciertos en San Jorge y el Fortín de San Bartolomé en el parque de la Media Luna. Asimismo, ofrecerá la oportunidad de tocar las dianas con ella. Serán lo que la banda ha definido como “Unos Sanfermines diferentes para La Pamplonesa”.

Será el segundo año en el que la banda no recorra las calles de la ciudad tras haber lanzado el último chupinazo en 2019. Las actuales circunstancias sociosanitarias no han permitido celebrar las fiestas, pero no serán un impedimento para que, al igual que el año pasado, la banda haga llegar su música a aquellos colectivos de la sociedad que han sufrido las consecuencias de la pandemia de una manera más directa.

A partir mañana martes, La Pamplonesa visitará cuatro residencias de mayores de la capital navarra, donde interpretará, a partir de las 18 horas, conocidas melodías populares que harán las delicias de sus residentes. Actuará mañana en las Hermanitas de los pobres, el 7 de julio en El Vergel, el día 8 en la Casa de Misericordia y el 9 de julio en Padre Menni.

Otro de los actos que ‘La Pamplonesa’ llevará a cabo durante estos próximos días, y que la agrupación afronta con especial ilusión, es la visita al Centro Penitenciario de Pamplona. Se celebrará el 14 de julio.

Finaliza el ciclo ‘La Pamplonesa barrio a barrio’

Además de las actuaciones anteriormente mencionadas, la Banda de Música ofrecerá conciertos el viernes 9 de julio, en la plaza Juana García Orcoyen del barrio de San Jorge, y el lunes 12 de julio, en el Fortín de San Bartolomé. Ambas actuaciones serán a las 20 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Estos dos conciertos, con unos programas variados y pensados para todos los públicos, supondrán el cierre del ciclo ‘La Pamplonesa barrio a barrio’ que la agrupación inició el pasado mes de junio y que le ha llevado a tocar en el parque Yamaguchi y en los barrios de Mendillorri, Iturrama o Rochapea.

Tocar las dianas con La Pamplonesa

Por último, durante estos días, La Pamplonesa pondrá en marcha una iniciativa invitando a quienes sepan tocar un instrumento a interpretar las dianas de San Fermín desde sus casas, con el acompañamiento de la propia banda. Para ello hace un llamamiento a seguir las redes sociales de la formación, donde se dará toda la información relativa a esta iniciativa en los próximos días.